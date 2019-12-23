Украинцы считают президента Владимира Зеленского политиком 2019 года, а событием года – освобождение украинских политических заключенных в России.

Результаты соцопроса на эту тему показала группа Рейтинг. Отмечается, что большинство опрошенных (47%) считают Зеленского политиком 2019 года в Украине.

"Про Юрия Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлии Тимошенко так утверждали по 8-10% опрошенных, в отношении Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослава Вакарчука и Владимира Гройсмана – по 5-7%", – отметили социологи.

Украинцы назвали политика и событие года

Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения. Зато Бойко, Медведчука, Рабиновича чаще выбирали жители юга и востока, Тимошенко – центра и запада, Порошенко – запада.

"Интересно, что среди сторонников партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За життя" лидеров этих сил чаще выбирали как политиков года, чем Владимира Зеленского. Зато среди сторонников партии "Голос" глава государства получил лучший результат чем Святослав Вакарчук", – сказано в материале.

Согласно результатам опроса, событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%).

Каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате. 15% – выборы в Верховную Раду, 13% – выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый – укрепление курса гривны.

Как писал OBOZREVATEL, более трети украинцев негативно оценивает деятельность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы Кабинета министров Алексея Гончарука.

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