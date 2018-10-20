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Готовы топить дровами: украинцы дали ответ на повышение тарифов

6.4тЧитать материал на украинском

В Украине грядет очередное подорожание коммунальных услуг. Это связано с увеличением стоимости газа, которое неминуемо повлечет повышение тарифов на отопление и горячую воду.

В связи с этим в новом отопительном сезоне каждому украинцу придется платить больше на 14%. И пока коммунальщики грозятся отрезать должников от газа, а политики вносят в предвыборные обещания понижение тарифов, OBOZREVATEL спросил у читателей, как они будут справляться с новыми счетами?

Большинство участников опроса, 34%, убеждают, что будут оплачивать коммуналку по мере своих возможностей и погашать счета постепенно.

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23% респондентов приняли повышение тарифов как неизбежное и сказали, что будут, как и прежде, полностью оплачивать квитанции.

Немного меньше, 20%, несогласны с нововведениями и будут искать альтернативу газовому отоплению. Так, респонденты ответили, что готовы не только устанавливать электрокотлы, а и топить дровами.

12% ответивших настроены радикально ― они собираются совсем перестать платить за газ, отопление и горячую воду.

И чуть меньше, 11%, согласны заняться долгим бюрократическим процессом и наконец-то оформить субсидию.

Готовы топить дровами: украинцы дали ответ на повышение тарифов

Как писал OBOZREVATEL, вскоре украинцы будут платить за отопление по новой схеме: за каждую использованную Гкал тепла и стабильную абонплату.

Место
Украина
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
А нерабам можно ещё дерьмо не смывать в унитаз,а откладывать личинку на балконе для просушки,а полученное автофекальное топливо использовать для отопления.Сплошная выгода ожидается:водо-потребление и отведение сократится.Одного чубатого цээвропейца уже показали по ТВ,правда он кроличьи автокефалии использует.Ну так,свинья,хоть она и чубатошароварная,от кролика только количеством этих самых автокефалей отличается.
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Livesey David
Livesey David
Зачем нерабам газ, подпалил покрышечку, попрыгал вокруг и согрелся, потом пошел в стамбульский патриархат помолился Эрдогану и порядок.
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ефимов владимир
ефимов владимир
Хахлы, могу предложить ватные шаровары недорого. Самовывоз, бэушная покрышка от комбайна в подарок.
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