Сьогодні стались масові блокування сторінок користувачів Фейсбук, які занизили рейтинг сторінки ФІФА і залишали на ній коментарі "Слава Україні!". Чому Фейсбук так швидко відреагував, адже є ситуації, коли люди жаліються на ботів, а реакції немає? Чи можуть подібне робити росіяни? Що може змінити така масова активність українців? - Ред.

Масових блокувань не було, скоріш за все хтось з адміністрації ФІФА оперативно поскаржився в Фейсбук на масовану інформаційну атаку, і соцмережа вирішила, що це атака "ботів", тому для деяких профілів українців вона застосувала процедуру перевірки, але далеко не для всіх. Це не є блокуванням, користувач після декількох кліків може і далі повноцінно продовжувати користуватися Фейсбуком.

Дійсно, росіяни можуть робити щось подібне своїми ботофермами - ставити оцінки чи писати коментарі на сторінках, - але зімітувати таку кількість живих людей вони не в змозі, адже до флешмобу долучилися деятки тисяч українців. Росіяни такої бот-мережі в Фейсбуці не мають.

Чому Фейсбук не завжди видаляє бот-акаунти, бо іноді жива людина може приховувати справжне прізвище по різним причинам, наприклад якщо їй щось загрожує, і цією шпариною користуються російські ботоферми. Але якщо на бот-акаунт надходить багато скарг, то він скоріш за все буде видалений.

Такі масові флешмоби можуть зробити багато. Наприклад, сьогодні про цю акцію написали десятки світових ЗМІ, при чому підійшли до цього професійно, розкривши справжні причини істерики росіян через гасло "Слава Україні". По суті ми своїми зусиллями вчергове нагадали світу, з ким має справи Україна в цій війні.