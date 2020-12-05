Украинцев ждет ощутимое тепло: появился прогноз погоды на субботу

Погода в Украине в субботу, 5 декабря, будет солнечной, в некоторых регионах ощутимо потеплеет.

По данным Украинского гидрометцентра, ветер ожидаются юго-восточный и восточный 7-12 м/с.

Осадков синоптики по стране не прогнозируют.

На западе Украины воздух прогреется до +6 +12, а холоднее всего будет на востоке и севере – от 0 до 3 тепла.

В целом по стране температура воздуха будет колебаться от 2 до 5 градусов выше ноля.

Ночью ожидается мороз от 1 до 3 градусов, на востоке до -6, а вот на западе +3 +5.

Погода в Киеве также будет солнечной, ночью -1 -3, днем до +2.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала на выходных, 5-6 декабря, похолодание, туманы и гололед на дорогах.