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"В бусах весь "95 квартал?" Украинцев разозлило новое видео с кортежем Зеленского

1.7т Читать материал на украинском

В сети появилось новое видео с якобы кортежем президента Украины Владимира Зеленского. Оно спровоцировало волну возмущения.

Пользователи насчитали в веренице более 20 машин. Нашумевший ролик опубликовал на своей странице в Facebook предприниматель Роман Пелех (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По вашим заявкам публикую так, чтобы можно было репостнуть. Кортеж *царя ну и собственно сам Зеленский на велосипеде", – иронизирует автор, делая отсылку к фрагменту видео, на котором мимо череды авто действительно проезжает случайный велосипедист в спортивной экипировке.

Новости
"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт
По словам очевидцев, это якобы кортеж Зеленского

По словам очевидцев, это якобы кортеж Зеленского

Скриншот видео

Владимир Зеленский на велосипеде

Владимир Зеленский на велосипеде

"Факты"

Под роликом украинцы начали негодовать и выражать свое возмущение огромным кортежем. Пост собрал множество гневных комментариев.

"Велик уже не тот", "А что в тех катафалках черных?", "Наверное, ОМОН", "Там весь "95 квартал" с ним", "23 машины... Это жесть", "Боже, сколько дармоедов за государственный счет катается", "Народный мальчик обирает народ, который его выбрал! И нас тоже! С*ки", "Пздц", – пишут украинцы.

"В бусах весь "95 квартал?" Украинцев разозлило новое видео с кортежем Зеленского

"В бусах весь "95 квартал?" Украинцев разозлило новое видео с кортежем Зеленского

"В бусах весь "95 квартал?" Украинцев разозлило новое видео с кортежем Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало ажиотаж видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского, который 19 августа вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возвращался из Бабьего Яра. Из-за автомобилей Зеленского перекрыли движение для других водителей.

Напомним, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский, ездит на работу на велосипеде. Еще будучи кандидатом в президенты Украины, Зеленский отказался от поездок на велосипеде из соображений безопасности.

Однако в своей предвыборной программе он обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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