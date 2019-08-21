"В бусах весь "95 квартал?" Украинцев разозлило новое видео с кортежем Зеленского

В сети появилось новое видео с якобы кортежем президента Украины Владимира Зеленского. Оно спровоцировало волну возмущения.

Пользователи насчитали в веренице более 20 машин. Нашумевший ролик опубликовал на своей странице в Facebook предприниматель Роман Пелех (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По вашим заявкам публикую так, чтобы можно было репостнуть. Кортеж *царя ну и собственно сам Зеленский на велосипеде", – иронизирует автор, делая отсылку к фрагменту видео, на котором мимо череды авто действительно проезжает случайный велосипедист в спортивной экипировке.

По словам очевидцев, это якобы кортеж Зеленского Скриншот видео

Владимир Зеленский на велосипеде "Факты"

Под роликом украинцы начали негодовать и выражать свое возмущение огромным кортежем. Пост собрал множество гневных комментариев.

"Велик уже не тот", "А что в тех катафалках черных?", "Наверное, ОМОН", "Там весь "95 квартал" с ним", "23 машины... Это жесть", "Боже, сколько дармоедов за государственный счет катается", "Народный мальчик обирает народ, который его выбрал! И нас тоже! С*ки", "Пздц", – пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало ажиотаж видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского, который 19 августа вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возвращался из Бабьего Яра. Из-за автомобилей Зеленского перекрыли движение для других водителей.

Напомним, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский, ездит на работу на велосипеде. Еще будучи кандидатом в президенты Украины, Зеленский отказался от поездок на велосипеде из соображений безопасности.

Однако в своей предвыборной программе он обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал