"Деньги на крови?" Украинцев разозлила премьера "Слуги народа" в России

Сеть взорвалась возмущениями после того, как стало известно, что сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли покажут на российском телеканале ТНТ.

В Facebook из-за этого разгорелись бурные дискуссии. Люди упрекнули нынешнюю власть Украины в ведении бизнеса с агрессором и напомнили им о лицемерных обвинениях по этому поводу в адрес предшественников.

"Поздравляю всех украинцев с большим достижением! Теперь сериал "Слуга народа" производства "Квартала 95" на российском телевидении. Кто там говорил о "деньгах на крови"? Все сезоны на телеканале ТНТ. Похоже, это и является главным достижением переговоров на "нормандском саммите", – возмутился блогер Андрей Смолий.

Также острая критика показа нашумевшего сериала на российском телевидении появилась и на популярном паблике "Баба і кіт".

"Соглашение о прокате в России сериала "Слуга народа" подписал еще Порошенко. Зеленский просто должен выполнять", "Радость какая", – иронизируют в постах сообщества.

После поднявшейся информационной волны в сети посты с реакцией на скандал начали появляться на страницах многих украинцев.

"А вот и ответ, о чем Зе договаривался", "Так кто у нас на войне зарабатывает? Только поговорил с Путиным и сразу начал получать дополнительные деньги из страны-агрессора. Так зачем встречался, почему так стремился к этой встрече, за которую столько наших воинов жизнью заплатили?", "С сегодняшнего дня на канале ТНТ покажут фильм "Слуга народа". Фильм на газ?" – пишут люди.

Активное обсуждение премьеры сериала с Зеленским в России развернулось и в комментариях под многочисленными постами. В них пользователи не исключили, что в стране-агрессоре после этого также назреет резкая смена власти.

"А, может, пусть смотрят? Вон оно, какие результаты дало у нас. А там еще больший процент будет за Галустяна. Это наше секретное оружие", "Чтобы загнать сериальчик, пришлось созвать целый саммит в Париже", "Ему это надо было раньше сделать, для 73% в России", – шутят украинцы.

"Ахахаха, это на "нормандском саммите" обсуждали, а, и еще "Сваты" в Германии Меркель просила показать, наверное, а Макрон в восторге от тупых кварталовских мультфильмов", "Итак, следующим президентом Московии будет Миша Галустян?", "Чем дольше они будут смотреть это, тем больше шансов у Миши Галустяна", – не утихает ажиотаж в сети.

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