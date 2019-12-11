"Деньги на крови?" Украинцев разозлила премьера "Слуги народа" в России

Сеть взорвалась возмущениями после того, как стало известно, что сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли покажут на российском телеканале ТНТ.
В Facebook из-за этого разгорелись бурные дискуссии. Люди упрекнули нынешнюю власть Украины в ведении бизнеса с агрессором и напомнили им о лицемерных обвинениях по этому поводу в адрес предшественников.
"Поздравляю всех украинцев с большим достижением! Теперь сериал "Слуга народа" производства "Квартала 95" на российском телевидении. Кто там говорил о "деньгах на крови"? Все сезоны на телеканале ТНТ. Похоже, это и является главным достижением переговоров на "нормандском саммите", – возмутился блогер Андрей Смолий.
Также острая критика показа нашумевшего сериала на российском телевидении появилась и на популярном паблике "Баба і кіт".
"Соглашение о прокате в России сериала "Слуга народа" подписал еще Порошенко. Зеленский просто должен выполнять", "Радость какая", – иронизируют в постах сообщества.
После поднявшейся информационной волны в сети посты с реакцией на скандал начали появляться на страницах многих украинцев.
"А вот и ответ, о чем Зе договаривался", "Так кто у нас на войне зарабатывает? Только поговорил с Путиным и сразу начал получать дополнительные деньги из страны-агрессора. Так зачем встречался, почему так стремился к этой встрече, за которую столько наших воинов жизнью заплатили?", "С сегодняшнего дня на канале ТНТ покажут фильм "Слуга народа". Фильм на газ?" – пишут люди.
Активное обсуждение премьеры сериала с Зеленским в России развернулось и в комментариях под многочисленными постами. В них пользователи не исключили, что в стране-агрессоре после этого также назреет резкая смена власти.
"А, может, пусть смотрят? Вон оно, какие результаты дало у нас. А там еще больший процент будет за Галустяна. Это наше секретное оружие", "Чтобы загнать сериальчик, пришлось созвать целый саммит в Париже", "Ему это надо было раньше сделать, для 73% в России", – шутят украинцы.
"Ахахаха, это на "нормандском саммите" обсуждали, а, и еще "Сваты" в Германии Меркель просила показать, наверное, а Макрон в восторге от тупых кварталовских мультфильмов", "Итак, следующим президентом Московии будет Миша Галустян?", "Чем дольше они будут смотреть это, тем больше шансов у Миши Галустяна", – не утихает ажиотаж в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.
начиная с 11 декабря, он будет транслироваться на российском телеканале ТНТ в прайм-тайм – вечером по будням в 19:00.
Напомним, в мае российская газета "Ведомости" сообщила, что компания "Яндекс", запрещенная в Украине, приобрела права на показ сериала "Слуга народа" с Зеленским.
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