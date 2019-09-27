Главная Новости
27 сентября • обновлено в 18:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Бросил универ и ушел на фронт": украинцев растрогала история юного Героя ООС

6.4т Читать материал на украинском

В сети вызвала ажиотаж история участника Операции Объединенных сил на Донбассе, который бросил учебу ради защиты Украины. В свои 20 лет парень уже успел получить для своего экипажа БМП титул лучшего в ВСУ.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, на войну Алексей ушел в 18-летнем возрасте. На тот момент он учился в университете на учителя физвоспитания. Защищать Родину юный воин решил в составе 14 бригады, в которой тогда воевал и его отец.

"Я сам с Житомирщины, поэтому, когда пришел в военкомат, мне предложили служить в другой бригаде. И я настоял – только 14-ка. Мама восприняла мое решение идти служить без энтузиазма, а отец позвонил и сказал: "Если решил, то иди..." Так и сделал. И ни разу об этом не пожалел. Наверное, армия – это мое. Так должно быть. И папа уже подумывает о том, чтобы возвращаться на службу", – рассказывает Алексей.

Новости
"Мимимишный снайпер": сеть взорвало забавное фото защитника Украины

Воин ООС

Воин ООС

Facebook штаба ООС

Кроме того парень признался, что за годы войны решил изменить профессию. Он намерен получить высшее образование, однако уже в военном, а не гражданском вузе.

Даже сейчас, выполняя боевые задания, 20-летний военный уже демонстрирует высокий профессионализм и способности. Так, он учит молодых мехводов, которые приходят служить в подразделения.

Под трогательным постом о защитнике украинцы оставили более 200 лайков и теплые слова поддержки в его адрес.

"Бросил универ и ушел на фронт": украинцев растрогала история юного Героя ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети произвело фурор видео с украинским разведчиком, который, несмотря на потерю ноги на фронте, продолжает службу на Донбассе. На кадрах видно, как воин пристреливается с помощью своего протеза.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
37
28
Смешно
24
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Какое у вас образование? ...слегка начатое,провалился на сдаче документов,по ходу дела этот вояка из этой серии,главное,что бы не пришлось безногому играть подаренным презиком мячом.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Видать, тяжело с кадрами! Хоть бы дожил до конца войны!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Kuksov Micha, доживет, герой. Сейчас танки не используются, так что можно спокойно под бронёй ожидать капитуляцию и, возможно, последующую амнистию ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel