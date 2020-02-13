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13 февраля • обновлено в 05:32
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"Мне было очень страшно": украинцев поразила исповедь героя АТО о втором дне рождения

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Украинцев впечатлила история майора ВСУ Василия Мулика, Народного Героя Украины, который сумел выжить во время ракетной атаки по его вертолету в 2014 году на Донбассе.

Ее опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" на Facebook. Всего за несколько часов исповедь защитника Украины, который сейчас находится с миротворческой миссией в Конго, собрал 15 тысяч лайков, более 630 комментариев и около 2 тысяч репостов.

Ниже приводим монолог украинского воина без изменений.

31 августа 2014 года. Они знали, сволочи. Они точно знали, что я пойду именно там, что у меня только два варианта, как обойти Волноваху, чтобы выйти на точку забора раненых. И, уверен, они предусмотрели оба... С*ки.

Они ждали – заблаговременно выставили посты. Ждали борт, который обязательно будет идти за ранеными, на известную им площадку. И где-то там среди подсолнухов и кукурузы, у того заброшенного сельскохозяйственного аэродромчика, наверное, сидел террорист с ПЗРК или пулеметом.

Мне. Было. Очень. Страшно. Страшно настолько, что это невозможно описать словами – таких слов нет ни в одном языке... Нет, страшно было не тогда, когда в уши ударил крик "бортача": "РАКЕТА!!!". Не тогда, когда время застыло и я собственными глазами видел, как по искривленной неправильной дуге ко мне приближается яркая белая вспышка, увлекая за собой вуаль дымного следа...

Василий Мулик

Василий Мулик

Facebook "Повернись живим"

Страшно было не тогда, когда я "переламывал" воющий от напряжения борт и на голых инстинктах вгонял его в сумасшедший для "восьмерки" крен под 90 градусов... Страшно было не от собственного бешеного крика: "АСО!!! АСО е*аш!!!". Не от оранжевых пульсирующих засветов "тепловых ловушек", которые раскрасили сумерки ярко-пламенными красками.

Страшно было позже. Страшно было, когда хрустящий под дрожащими пальцами пластиковый стакан с коньяком доверху, который подал мне фельдшер после посадки в Новомлиновке, влился в меня одним-единственным глотком – без всякого вкуса.

Страшно было, когда медсестра разминала окаменевшие от напряжения плечи – без всякого намека на эротику – приговаривая тихонько, будто отмаливая чужой грех: "Спокойно, мальчик. Все хорошо, все прошло... ". А мое сердце продолжало выламывать ребра адреналиновым ритмом.

Страшно было уже в Днепре, на базе, когда Саша смотрел на меня своими серыми глазами, раз за разом повторяя: "Васька, как же хорошо, что ты ушел от той ракеты...". Страшно было, когда уровень жидкости в литровой бутылке водки падал, а я не чувствовал никакого намека на опьянение.

Страшно было дома – от собственного черного взгляда в зеркале. Страшно было, когда схватывался по ночам в постели – от прыгающих в лицо языков жирного пламени... Мне было страшно. Именно "было". Уже – нет.

В комментариях под жуткой историей об удивительном спасении Героя украинцы буквально засыпали его словами благодарности за готовность пожертвовать собой и невероятную храбрость.

"Читаю и мурашки по коже бегают. Страшно, когда страшно, и еще страшнее, когда ничего не боишься", "Низкий поклон и искренняя благодарность за ваше мужество, выдержку и отвагу!", "Такими сыновьями гордится Украина! Спасибо вам, Василий! Вы ценой собственной жизни защищали родную землю. Такие, как вы, могут защитить весь мир! Да хранит вас Господь и ваших побратимов!", "На таких мужественных мужчинах держится наше государство. Поклон вам низкий", "Спасибо тебе, Герой, за мужество, мастерство управлять машиной в сложной обстановке, вытащить раненых и живых побратимов из этой зверской ловушки!" – пишут патриоты.

"Мне было очень страшно": украинцев поразила исповедь героя АТО о втором дне рождения

"Мне было очень страшно": украинцев поразила исповедь героя АТО о втором дне рождения

"Мне было очень страшно": украинцев поразила исповедь героя АТО о втором дне рождения

"Мне было очень страшно": украинцев поразила исповедь героя АТО о втором дне рождения

"Мне было очень страшно": украинцев поразила исповедь героя АТО о втором дне рождения

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Герой Украины, генерал-майор ВСУ, директор Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордийчук ("Сумрак") рассказал о том, как чудом выжил во время боев за Саур-могилу в 2014 году.

  • Он более двух с половиной суток лежал под жарким солнцем, получил заражение крови и по ошибке был погружен в машину с убитыми воинами. То, что он жив, заметили только по прибытию борта в больницу Мечникова в Днепре.

  • По словам Гордийчука, во время обороны Саур-могилы ВСУ на несколько дней остались без еды и воды. Кроме того, при попытке прорыва к своим группировкам они буквально должны были идти через сплошной огонь – ведь россияне устроили Иловайский котел.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт АТО на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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