Украинцев намерены наказывать за пропаганду ЛГБТ: названы суммы штрафов

Украинцев намерены штрафовать за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма на 17 тысяч гривен.

На юридических лиц же налагается штраф в 51 тысячу гривен. Об этом говорится в законопроекте №3917 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризму".

Авторами документа выступили народные депутаты из фракции Слуга народа Георгий Мазурашу и Елена Лис. Также указано, что публичная пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма должна наказываться штрафом в 85 тысяч гривен.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению выполнения статьи 51 Конституции Украины относительно охраны государством семьи, детства, материнства и отцовства, позволит бороться против пропаганды гомосексуализма и трансгендеризму", – говорится в пояснительной записке.

По мнению нардепов, государство обязано заботиться о физическом и психическом здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования заявила, что в ведомстве не знают, как правильно ввести сексуальное образование в школах Украины.