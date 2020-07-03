Украинцам напомнили о погибшем морпехе ВСУ: его дочь никогда не узнает папиных объятий

В сети вспомнили о трагической судьбе морпеха ВСУ Эдуарда Федорова в день второй годовщины его гибели. Молодой защитник умер 2 июля 2018 года из-за тяжелого ранения, полученного на Донбассе.

О жертвенном пути Героя рассказали на официальной странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. В заметке отметили, что матрос 503 отдельного батальона морской пехоты пять дней боролся за свою жизнь в Харьковском госпитале, но так и не дожил до 22 дня рождения.

Эдуард Федоров защищал независимость Украины с 2016 года. Его вспоминают как того, кто всегда был улыбающимся и готовым прийти на помощь побратимам.

"Он любил нашу страну, морскую пехоту и свою семью. Незадолго до ранения в интервью говорил, что единственное, к чему не может привыкнуть на войне, – это потеря побратимов и боевых товарищей. С тем, что вскоре погиб сам Эдик, трудно смириться и сегодня. Его жизнь оборвалась тогда, когда огромное количество людей верило, что все у него будет хорошо", – пишут волонтеры.

К тому же, вскоре в его жизни должна было произойти счастливое событие – жена Юлия должна была подарить ему дочь. Впрочем Лиза появилась на свет уже без отца, через 2,5 месяца после его похорон.

"Девочка, о которой говорят "копия папы", никогда не узнает, что такое объятия отца. Но она должна знать, что вся страна благодарна Эдуарду за еще один день без врага, ценой которого стала целая жизнь", – трогательно подытожили волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года Украина потеряла четырех своих защитников. Погибли 37-летний воин "Айдара" Иван Дедюх, 22-летний Богдан Коваленко из 54-й ОМБр, 24-летний морпех Илья Струк и 45-летний разведчик из 72-й ОМБр Леонид Добрянский.