Украинский узник в России внезапно прекратил голодовку: Кремль уступил

Украинский политзаключенный в России Владимир Балух прекратил голодовку, которую он объявил после того, как надзиратели не пропустили к нему на встречу консула из Киева.

Об этом сообщила в Twitter и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Россияне выполнили его требование и допустили украинского консула. Но для этого украинцу пришлось ставить под угрозу свое здоровье и жизнь. Впрочем Балух считает обмен единственным способом выйти из колонии живым", – написала она.

Владимир Балух LIGA.net

Визит консула подтвердила также Крымская правозащитная группа. "Владимира Балуха сегодня, 5 июля 2019 года, в колонии № 4 г. Торжок (РФ) посетил украинский консул", – сказано в сообщении организации.

Стала известна также причина, по которой администрация российской тюрьмы отказывала Балуху в общении с представителем Украины.

"Причиной отказа во встрече с украинским консулом сотрудники колонии назвали то, что, по информации ФСИН, Балух якобы является гражданином РФ. Никакой подтверждающей это информации предоставлено не было", – рассказали в Крымской правозащитной группе.

Володимир Балух припинив голодування у російській в’язниці: росіяни виконали його вимогу і допустили українського консула. Але для цього українцю довелося ставити під загрозу своє здоров’я та життя. Втім Балух вважає обмін єдиним способом вийти з колонії живим. #FreeBalukh pic.twitter.com/wAgUYn97oa — Уляна Супрун (@usuprun) 5 июля 2019 г.

Напомним, сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года явились с обысками в село Серебрянка в дом украинского активиста Владимира Балуха и его матери. После четырехчасового обыска активиста задержали.

В июле 2018 года подконтрольный России Раздольненский районный суд в Крыму приговорил украинского активиста к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей. Позже его наказание заменили на 4 года и 11 месяцев колонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Балух заявил, что обмен является "единственным возможным для него вариантом" выйти из российской колонии живым.

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