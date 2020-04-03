В Украине вот-вот появится свой "Ухань": почему тернопольский апокалипсис может повториться в других регионах

В Монастырисском районе Тернопольской области повторяются события китайского Уханя, который стал эпицентром заражения новым коронавирусом COVID-19 в КНР. За последние две недели в 26-тысячном районе официально – 83 зараженных. Среди них – 32 медика.

Там нет ни инфекционного отделения, ни масок или лекарств. Ситуация осложняется паникой местных жителей, а также откровенным пренебрежением правил карантина в первые дни, ведь, по сути, вспышку коронавируса в районе просто пропустили. Теперь же все держится на волонтерах и самоотверженности врачей.

Что происходит в одном из эпицентров распространения коронавируса в Украине, о чем молчат власти и как история Монастыриска может повториться в любом уголке страны – в материале OBOZREVATEL.

Что сейчас происходит в эпицентре болезни?

Татьяна Сиваник работает инфекционистом в Монастырисской районной больнице ровно два месяца. Девушка вернулась домой в село Савелевка после окончания интернатуры в Ивано-Франковском национальном медицинском университете.

Татьяна замужем, у нее есть годовалая дочь, и сейчас молодая врач находится на 4-м месяце беременности.

Татьяна рассказывает, за ее здоровье волнуются родные, но она убеждена: кто боится, тот и болеет. Поэтому пытается с холодным умом анализировать все риски и не оставляет пациентов.

Девушка просто вынуждена тяжело работать каждый день. В ее родном районе десятки больных коронавирусом, а местная больница не приспособлена к работе с таким количеством пациентов. Несмотря на очевидные проблемы, огромную нагрузку и риск заболеть COVID-19, Татьяна Сиваник готова спасать своих односельчан.

"Я не боюсь коронавируса. Это обычный вирус, который относится к группе респираторных заболеваний. Он не страшнее гриппа, потому что также вызывает тяжелую пневмонию. Тяжело переносят COVID-19 только 10% заболевших – люди старшего возраста или имеющие сопутствующие заболевания", – рассказывает молодой врач.

Татьяна Сиваник

Сложности в работе испытывает и ее коллега из Монастыриска Виталий Трищук. По его словам, критически больных людей в районе нет, но ситуация не самая лучшая, есть один летальный случай. Часть людей со средней степенью тяжести лежат в реанимации, часть – в госпитале. Остальные – с легкими симптомами – находятся на лечении в инфекционных палатах.

"Нам не хватает среднего и младшего персонала. А что делать, ведь люди работают за копейки. Пока никаких денег, надбавок от государства никто не получил. Был издан приказ, туда вписали отдельные категории врачей, но пока люди работают за те мизерные зарплаты, как и до всех событий", – подчеркнул OBOZREVATEL Виталий и также добавил, что в больнице не хватает респираторов и тест-систем.

Тернопольская область – одна из лидеров по заболеваемости, здесь, согласно официальным данным, коронавирус подхватили более ста человек. Медицина в Монастырисском районе, где большая часть зараженных, находится в упадке. Волонтеры, власти и врачи выделяют сразу несколько проблем:

Нет инфекционной больницы, ее закрыли несколько лет назад. Именно поэтому всех заболевших лечат в хирургическом отделении! Деньги волонтеры и власти ищут самостоятельно, но этого недостаточно.

На момент объявления карантина у врачей не было ни костюмов, ни перчаток, ни лекарств. Медицинских масок хватит всего на неделю работы. В отделении есть несколько аппаратов искусственной вентиляции легких, но в рабочем ли они состоянии, неизвестно.

Такая ситуация может повториться абсолютно в каждом уголке Украины. Сейчас же на Тернопольщине зарождается украинский Ухань, где число заболевших растет, а лечить их некому и нечем.

На 3 района всего 1 дезинфектор

Заместитель глава Монастырисской РГА Павел Дронь в эфире ObozTv поясняет, часть заболевших переместили в местное хирургическое отделение, где нет ни инфекционных боксов, ни специального оборудования для содержания больных. Но за годы простоя проще построить новую больницу, чем переоборудовать заброшенное здание инфекционки.

"Отделение действительно не приспособлено для инфекционных больных. Однако решения было принято – что могли, то и сделали. Мы начали переделывать больницу, конечно, не все есть, но мы на ходу стараемся переоборудовать", – подчеркнул Дронь.

На уточняющий вопрос журналиста, так есть ли помощь из Киева – замглавы РГА ответил: "На зарплаты деньги дают, а все остальное мы делаем своими силами". Также он добавил, что в регионе нужно восстановить отделения Санитарной эпидемиологической службы, ведь на три района работает всего лишь один дезинфектор.

В действительности ситуация печальная, а жители района находятся на грани срыва. Несколько десятков местных записали публичное обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи. Это буквально крик души, ведь со слов самих людей, их бросили на произвол, а власти совершенно не помогают общине.

"В Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы, а медицинские работники остались наедине с проблемой! Они в тупике! Сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства общины, в то время как местная власть демонстрирует бездействие!" – говорят люди в обращении.

Об этом же OBOZREVATEL рассказала местная волонтер Ирина Ванат. По ее словам, все упало на плечи общественных активистов, бизнесменов и диаспоры из других стран. Проблема в том, что в пик обострения и за считанные дни наверстать упущенное сложно.

"Нам пришлось все организовывать, своими силами закупать маски, одежду, респираторы. Мы не только для медиков это делали, но и для наших спасателей в ГСЧС. 21 или 24 набора купили, чтобы ребята могли спокойно заниматься дезинфекцией... Никакой обратной связи от власти я не вижу. Ни от Киева, ни от области. Нам говорили, что, может, Виктор Ляшко (главный санитарный врач. – Ред.) приедет, но он снова общался с теми, кто сидит во властным кабинетах. С врачами на местах, волонтерами пока диалога не было", – подчеркнула Ирина.

Помощь от волонтеров Ирина Ванат

Помощь от волонтеров Алина Цымбалюк

Откуда началось заражение?

Источников заражения было сразу несколько. Основной – от местного священника Олега Винникова. Он мог заразиться на похоронах другого священнослужителя, у которого якобы не было никакого вируса, но точно сказать никто не может. Далее по цепочке: Винников, вероятно, заразил прихожан своей церкви.

Второй источник – заболевшая медсестра, которая лечилась в обычной палате. Тест показал грипп типа А, и местные врачи спокойно с ней контактировали, без спецсредств. Через несколько дней ее тест показал коронавирус, медсестру изолировали, но к тому времени массово заболели коллеги.Так как в больнице была острая нехватка средств спецзащиты, болезнь легко передавалась всем, кто находился в помещении.

"Резкий скачок заражений по всему району произошел потому, что начали проводить лабораторные анализы, которые и подтверждают заражение", – подчеркнул замглавы РГА Павел Дронь.

Свою роль сыграли люди, прибывшие из-за границы. Таких в городе достаточно.

"У нас ситуация нормальная, многие ушли на самоизоляцию. Не все ее сразу придерживались, особенно те, кто приехал из Польши. Тем самым подвергая опасности и себя, и близких. Мы стараемся вести социальные сети, общаться все вместе, где-то пар выпускать. Вижу, что до многих уже доходит, что нужно заниматься саморазвитием и исправлять ситуацию", – сказала Ирина Ванат.

Что в итоге

Монастырисский район оказался на грани выживания, повторяя судьбу печально известного китайского Уханя, в котором лишь по официальным данным коронавирус убил более 2,5 тысяч человек. Западные эксперты утверждают, что погибших – в десятки раз больше.

В свое время в Ухани пропустили начало эпидемии – зараженные люди спокойно разгуливали по городу и выезжали из Китая, распространяя заразу, от которой уже погибло 54 тысячи человек во всем мире. Начавшись лишь с одного города, сегодня болезнь не оставила нетронутой ни одну страну на планете, а количество заболевших перевалило за миллион.

Монастыриск не был готов к удару COVID-19, как сейчас не готовы многие другие украинские глубинки, а сегодня рискует стать эпицентром распространения вируса в колоссальных масштабах. Совсем скоро начнется посевная, а для жителей аграрного района, коим является Монастырисский, это время активной работы и "миграции" людей между населенными пунктами.

Сложно представить с какой скоростью коронавирус распространится сначала по 47 селам района, а затем вырвется за его пределы, но счет пойдет буквально на дни. Усугубляет ситуацию то, что COVID-19 вдвое опаснее обычного гриппа, а один зараженный может инфицировать более 2 человек. Если власти и несознательное население допустят катастрофу, остановить поток больных будет практически невозможно: в течение нескольких дней койки в больницах закончатся, а зараженный коронавирусом медперсонал, которого и так не достаточно, будет не в силах помочь пациентам.

Подобный армагеддон может повториться в любом регионе Украины, если меры, которые нужно было принять еще вчера, не предпримут немедленно.

Монастырисский район станет лакмусовой бумажкой, которая покажет, что ждет всех украинцев, когда пандемия достигнет своего пика в стране. Бросит ли власть нас в смертельной опасности – увидим очень скоро.

На момент публикации данного материала главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прибыл с рабочим визитом в Тернопольскую область.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!