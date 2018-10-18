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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим"Все статьи автора

Украинский след трагедии в Керчи

15.1т

Украинский след трагедии в Керчи, уже активно обсуждается в российском ТВ-пространстве:

..хочу показать подборку, как сегодня реагировали люди, которые приходят в ток-шоу.

Я начну с заявления крымского политика Владимира Константинова, председателя Государственного совета республики Крым. Он говорит: "Да, мы пока ждем официальной информации, но мы все понимаем, что все зло на крымскую землю идет с украинской земли". Это было первое его заявление, хотя еще ни о чем не было известно.

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Генерал-лейтенант службы внешней разведки Леонид Решетников: "Это, безусловно, украинские силы. Они постоянно проводят теракты как в Донецке, так и в Луганске, и сейчас они переключились на Крым. Они уже пытались организовать теракты на полуострове, и сегодня у них получилось"...

"В ток-шоу Первого канала "Время покажет" ведущие совершенно не поднимали "украинскую" версию, но их гости были заведены на эту тему так, что категорически отказывались верить в то, что этот молодой человек – одиночка, они буквально говорили: это покушение на путинскую стабильность. Несколько раз они повторяли, что не может быть, что он один, у него наверняка есть источник информации, который помог ему собрать устройство. И все с отсылом за границу Крыма, имеется в виду Украина. "

Радио Свобода

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Автор
Геннадий МохненкоГеннадий Мохненко
Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Геннадия Мохненко
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Например, в 2012 году при участии и поддержке бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко был организован летний лагерь запрещенной в России группировки «Тризуб им. Степана Бандеры». Военно-патриотический лагерь в Тернопольской области был рассчитан не только на подростков, однако они составляли существенную часть контингента. В видео, опубликованном на канале YouTube, экс-глава спецслужбы призывает «настоящих украинских патриотов бороться за украинский порядок». Ряды подготовленных бойцов, военная форма, строгая система командования — все это оставляло мало сомнений в том, как именно они будут бороться за украинский порядок.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
даа ,артек учится автоматы собирать, росгвардия в севасе, по поводу и без, на площадях раскладывает вооружение и учат ,учат,учат убивать...что не так ?
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Степан Графский
Степан Графский
Когда этот "святоша " своим делом занимается? Все дебильные ток-шоу на РоссТВ просматривает)))
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