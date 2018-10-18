Украинский след трагедии в Керчи, уже активно обсуждается в российском ТВ-пространстве:

..хочу показать подборку, как сегодня реагировали люди, которые приходят в ток-шоу.

Я начну с заявления крымского политика Владимира Константинова, председателя Государственного совета республики Крым. Он говорит: "Да, мы пока ждем официальной информации, но мы все понимаем, что все зло на крымскую землю идет с украинской земли". Это было первое его заявление, хотя еще ни о чем не было известно.

Генерал-лейтенант службы внешней разведки Леонид Решетников: "Это, безусловно, украинские силы. Они постоянно проводят теракты как в Донецке, так и в Луганске, и сейчас они переключились на Крым. Они уже пытались организовать теракты на полуострове, и сегодня у них получилось"...

"В ток-шоу Первого канала "Время покажет" ведущие совершенно не поднимали "украинскую" версию, но их гости были заведены на эту тему так, что категорически отказывались верить в то, что этот молодой человек – одиночка, они буквально говорили: это покушение на путинскую стабильность. Несколько раз они повторяли, что не может быть, что он один, у него наверняка есть источник информации, который помог ему собрать устройство. И все с отсылом за границу Крыма, имеется в виду Украина. "

Радио Свобода