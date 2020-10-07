Украинский паспорт попал в рейтинг самых сильных в мире

Украина заняла 11 место в мире по числу стран, куда ее паспорт позволяет получить безвизовый доступ.

Это одна из самых сильных позиций рейтинга, размещенного на портале Global Passport Power Rank 2020.

Безвизовый доступ гарантирован украинцам в 70 стран мира, в 41 они имеют право получить визу по прибытию. Для поездок в 87 стран граждане нашей страны должны оформить визу заранее.

На первом месте рейтинга "сильных" паспортов по безвизу находится Новая Зеландия. Ее паспорт позволяет безвизовое посещение 86 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе рассказали Зеленскому, стоит ли Украине опасаться отмены безвиза.