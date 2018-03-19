Украинский город стал самым популярным для отдыха россиян

Ялта, которая находится в аннексированном Крыму, стала одним из самых популярных городов для отдыха россиян.

Как передает телеканал "Звезда", в тройку лидеров попали также Санкт-Петербург и Сочи.

"Рейтинг составлен на основе данных сервиса по бронированию жилья tvil.ru. Москва оказалась на четвертой строчке, а замкнула пятерку Казань. Популярными у туристов стали также Анапа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль и Калининград", - сказано в сообщении.

В рейтинге представлены якобы только "российские города", но Ялта находится в аннексированном РФ Крыму и по международному праву является украинским городом.

Как сообщал "Обозреватель", в Ялте оккупантам напомнили о любви к Украине.