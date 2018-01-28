Украинский детсад оскандалился из-за Крыма: в сети негодуют

В Харькове в частном детском саду Dada SPACE детям на занятиях представили карту Украины без аннексированного Крыма, в результате вспыхнул громкий скандал.

Об этом сообщила харьковчанка Виктория Борзова в Facebook.

Детский сад опубликовал в соцсетях отчет о том, что дети в течение недели изучали тему "Украина". Однако родители детей заметили, что на карте Украины не хватает Крыма.

На вопрос, почему использовалась такая карта, администратор страницы детсада в Facebook ответил, что "дети получают информацию об окружающем мире в режиме реального времени", где "Крым является территорией Российской Федерации".

"Если завтра ситуация изменится, мы распечатаем новую карту и продемонстрируем ее детям", – отметили в Dada SPACE.

В результате администрация заведения вынуждена была принести извинения за оплошность.

"От лица руководства приносим свои извинения за допущенную сотрудниками ошибку: конечно же Крым - часть Украины, и навсегда таковым останется. В это непростое для страны время просим не транслировать агрессию на детское пространство и с пониманием отнестись к этому чудовищному недоразумению. Проведена беседа, виновные наказаны", - заявили в детсаду.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в центре Броваров под Киевом повесили карту Украины без аннексированного Крыма и оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.