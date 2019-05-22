"Украинский брекзит": Вятрович предупредил, чем грозит референдум о войне с Россией

Намерение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум о вопросе формата переговоров с Россией по поводу войны грозит исчезновением государства.

Такой сценарий станет неким подобием брекзита в Великобритании, который сделал страну заложником геополитического тупика. Об этом написал на своей странице в Facebook директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Референдум о переговорах с Россией – это украинский брекзит. Только Украина окажется перед угрозой выхода не из международного содружества, а собственной сущности", – предостерег он украинцев.

Владимир Вятрович Facebook Владимира Вятровича

Как сообщал OBOZREVATEL, о планах Зеленского провести референдум о войне на Донбассе рассказал глава Администрации президента Андрей Богдан.

Напомним, ранее Зеленский предлагал провести референдум перед решением вопроса о вступлении Украины в НАТО и Европейский союз.

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