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"Украинский брекзит": Вятрович предупредил, чем грозит референдум о войне с Россией

2.2тЧитать материал на украинском

Намерение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум о вопросе формата переговоров с Россией по поводу войны грозит исчезновением государства.

Такой сценарий станет неким подобием брекзита в Великобритании, который сделал страну заложником геополитического тупика. Об этом написал на своей странице в Facebook директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Референдум о переговорах с Россией – это украинский брекзит. Только Украина окажется перед угрозой выхода не из международного содружества, а собственной сущности", – предостерег он украинцев.

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

Facebook Владимира Вятровича

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Референдум по России: социолог указал на угрозу

Как сообщал OBOZREVATEL, о планах Зеленского провести референдум о войне на Донбассе рассказал глава Администрации президента Андрей Богдан.

Напомним, ранее Зеленский предлагал провести референдум перед решением вопроса о вступлении Украины в НАТО и Европейский союз.

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Персоны
Владимир ВятровичВладимир Зеленский
Место
Украина
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леня зе
леня зе
идешь ты лесом фашистенышь
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