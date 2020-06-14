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14 июня • обновлено в 12:50
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Украинских пограничников вооружат новейшими пистолетами-пулеметами: видео испытаний

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Государственная пограничная служба Украины провела испытания украинских пистолетов-пулеметов SMG-15, которыми вооружат пограничников.

Как сообщается на официальном сайте ГПС, в первую очередь новейшие образцы вооружения, которые соответствуют стандартам НАТО, получают бойцы спецподразделений ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пистолет-пулемет SMG-15

Пистолет-пулемет SMG-15

Пистолет-пулемет SMG-15 калибра 9х19 мм разработан специалистами ООО "УКРОП". Во время испытаний были проверены его тактико-технические и эргономические характеристики, а также возможности ведения стрельбы при критических условиях и экстремальных температурах (+500С и -400С).

"По результатам испытаний пистолет-пулемет SMG-15 зарекомендовал себя как надежный образец вооружения и показал удовлетворительные результаты", – говорится в сообщении.

По договоренности с предприятием-производителем партия SMG-15 будет передана в одно из подразделений охраны границы для подконтрольной эксплуатации в реальных условиях службы.

"Поэтапный переход на новые виды вооружения позволит повысить огневую мощь пограничных подразделений", – отметили в ГПС.

Пистолет-пулемет SMG-15

Пистолет-пулемет SMG-15

dpsu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, специализированный бронированный автомобиль "Новатор" производства компании "Украинская бронетехника" за короткий срок стал хитом не только в Вооруженных силах и спецподразделениях силовых структур Украины, но и за рубежом.

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Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины оружие
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