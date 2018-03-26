Украинские пограничники задержали корабль под флагом России: опубликовано видео

В воскресенье, 25 марта, корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под российским флагом.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, на борту находилось 10 членов экипажа.

"Судно "НОРД" остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в Керчи", - сказано в сообщении.

dpsu.gov.ua

Судно вместе с командой было отконвоировано в порт Бердянска, где будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна был обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.

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О данном факте проинформированы СБУ и Нацполиция.

"На задержанных членов команды судна составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины)", – добавили в Госпогранслужбе.

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