Украинские патрульные поймали водителя с превышением алкоголя в 25 раз. Видео

На трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск под Херсоном патрульные остановили водителя с превышением допустимой нормы алкоголя в 25 раз.

Инцидент произошел около 11 вечера 4 июня. Автомобиль Peugeot 807 остановили за нарушение правил дорожного движения, передает пресс-служба полиции в Херсонской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время общения инспекторы заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель рассказал, что употреблял спиртное за день до этого. Однако всячески пытался избежать прохождения осмотра. Он предлагал полицейским "решить вопрос", но после предупреждения об уголовной ответственности согласился пройти проверку на алкотестере.

Украинские патрульные поймали водителя с превышением алкоголя в 25 раз Скриншот

"Результат осмотра удивил и самого водителя и свидетелей, а также полицейских. Экран "Драгера" показывал три стрелочки, а это соответственно означает количество промилле больше 5. То есть человек управлял авто с превышением допустимой нормы алкоголя в организме в 25 раз!" – отметили в полиции.

Также патрульные установили, что это уже не первый случай пребывания за рулем в нетрезвом состоянии. Житель Винницкой области был лишен права управления решением суда в год. На водительском удостоверении, которое он дал, инспекторы заметили признаки подделки. К тому же, по серии и номеру документ принадлежал другому человеку, который его потерял.

Украинские патрульные поймали водителя с превышением алкоголя в 25 раз Скриншот

При составлении админматериалов мужчина начал предлагать правоохранителям неправомерную выгоду,чтобы его автомобиль не эвакуировали. В результате патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

На водителя инспекторы составили протокол по ч. 2 ст. 130 (Повторное на протяжении года управление в состоянии опьянения) и вынесли на него постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление лицом, лишенным такого права) КоАП. Транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.

Украинские патрульные поймали водителя с превышением алкоголя в 25 раз Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что с 1 июня в Украине стартовала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). За первые дни работы камеры уже зафиксировали их более сотни тысяч.

И пока владельцы транспортных средств ждут "письма счастья", юристы уже указывают на определенные спорные моменты в изменениях Кодекса об административных правонарушениях.

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