"Украинские патриоты возмущены!" КремльСМИ опозорились нелепым фейком о Киеве

Интернет-сайт террористов использовал в новости о подорожании стоимости проезда в метро в Киеве выдуманные комментарии "возмущенных украинцев".

Соответственный скриншот опубликован на странице "Информационные войска Украины" в Facebook. "Дальше переход с кольцевой сделают платным", - якобы сказал украинец о недавнем повышении тарифов.

Однако, в Киеве нет кольцевой ветки метро, что и разоблачило фейк пророссийского издания.

"Ну не знают они, что кольцевая ветка есть только во Львове", "Вата забыла про очереди в Питере, когда у них поднялась цена 2-3 рубля?" "Это Вам о честных новостях…" "Бонус со Штирлица снимут или уволят?" "Когда пишешь новости из Украины, не выезжая за масковскую кольцевую", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, проезд в киевском метро подорожал с 5 до 8 гривен. Киевляне высказались о таком повышении тарифов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты опозорились с фейком о Мариуполе.