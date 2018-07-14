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"Украинские патриоты возмущены!" КремльСМИ опозорились нелепым фейком о Киеве

4.2тЧитать новость на украинском

Интернет-сайт террористов использовал в новости о подорожании стоимости проезда в метро в Киеве выдуманные комментарии "возмущенных украинцев".

Соответственный скриншот опубликован на странице "Информационные войска Украины" в Facebook. "Дальше переход с кольцевой сделают платным", - якобы сказал украинец о недавнем повышении тарифов.

Однако, в Киеве нет кольцевой ветки метро, что и разоблачило фейк пророссийского издания.

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"Ну не знают они, что кольцевая ветка есть только во Львове", "Вата забыла про очереди в Питере, когда у них поднялась цена 2-3 рубля?" "Это Вам о честных новостях…" "Бонус со Штирлица снимут или уволят?" "Когда пишешь новости из Украины, не выезжая за масковскую кольцевую", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, проезд в киевском метро подорожал с 5 до 8 гривен. Киевляне высказались о таком повышении тарифов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты опозорились с фейком о Мариуполе.

Читайте все новости по теме "Фейки российских СМИ" на Обозревателе.

Темы
Фейки российских СМИПодорожание транспорта в Киеве
Объекты
метроКиевский метрополитен
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Исаев Максим
Исаев Максим
Нет, нет, шо вы! Мы более чем уверены, что справжние патриоты Украины одобрительно отнеслись к повышению стоимости проезда! Мы также уверены, что патриоты Николаевской области совсем не осуждают прекращение водоснабжения своей области!
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