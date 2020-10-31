Украинские Карпаты засыпало снегом: фото с популярных курортов

Утром в субботу, 31 октября, украинские Карпаты засыпало снегом. Температура воздуха опустилась до -4 градусов.

Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. Фото и видео с популярных курортов также появилось на странице snig.info (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"По состоянию на 7:55, 31.10.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 60 метров, ветер восточный, 4-5 м/с. Температура воздуха -4°С. Мелкий снег", – говорится под фото.

Заснежило на горнолыжных курортах Буковель, Драгобрат и Захар Беркут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, начало последнего месяца осени будет дождливым, но приблизительно к середине первой декады ноября придет тепло – бабье лето. Такой прогноз озвучил народный синоптик Владимир Деркач.