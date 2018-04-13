Напередодні Великодня, у страсну суботу, я зустрівся з бійцями батальйону ім.Кульчицького. Церковна наука називає цей день Тиха Велика Страсна Субота.

Тиха! Велика! Страсна субота! Час коли Спаситель сходить до шеолу, місця забуття, щоб звільнити душі святих праведників.

Тут по-особливому проявляється велич Божого Сина, що ще вчора смиренно приносить себе у жертву людській злобі та амбіціям юдеїв, щоб дарувати життя всьому людству.

Того дня у Божественній величі опускається до пекла, щоб вивільнити праведні душі. Ті, що були там замкнуті прабатьківським первородним гріхом.

А вже завтра Воскресне у силі Божої Правди, зруйнувавши владу диявола дарує світові життя.

Подія близька і надзвичайно зрозуміла для українського воїна, що наслідуючи у любові Христа Спасителя, приносить себе у відкупительну жертву заради свого народу, щоб обмити гріх байдужості та манкуртства цілих поколінь.

Керуючись поривом серця у дусі любові до своєї нації, приходить у це місце, де здавалося вже навіки запанував московитський дух руйнації та запустіння.

Силою Віри та незламного Духу Боротьби за Правду, руйнує владу підлого диявола, що через облудливі тенета "рузькаго міра" намагався опанувати свідомість українського суспільства. І як наслідок воскресає у Силі Божої Правди, на знесиленій, кров'ю омитій донбаській землі незламний козацький Дух Свободи.

Воскресіння Хреста – Воскресіння українського Духу.