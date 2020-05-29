"Украинская бронетехника" сэкономила бронемашину для государства

Благодаря профессиональным действиям команды по оптимизации производственных процессов, ООО "Украинская бронетехника" удалось достичь экономии средств в рамках государственного контракта на производство партии СБА "Новатор". Это позволило компании перевыполнить обязательства и, по сути, бесплатно поставить Нацгвардии дополнительный бронеавтомобиль "Новатор". Передача состоялась в пятницу, 29 мая.

"Несмотря на ряд ограничительных мер, введенных в Украине и мире в связи с пандемией, удлиненными процедурами растаможивания иностранных комплектующих и практической остановкой работы многих предприятий сектора, нам удалось в сжатые сроки поставить Нацгвардии дополнительный" Новатор ", – отметил Владислав Балбес, генеральный директор "Украинской бронетехники". – Уже в ближайшее время эта современная машина присоединится к своим бронированных "собратьев" и помогать нашим гвардейцам защищать Украину ".

"Новатор" "Украинская бронетехника"

Напомним, что в конце марта "Украинская бронетехника" досрочно изготовила и передала НГУ партию специализированных бронированных автомобилей "Новатор", приспособленных к эксплуатации в сложных условиях бездорожья. Машины укомплектованы радиостанцией, приборами ночного видения, автоматической системой пожаротушения, видео-регистратором специального типа и полуавтоматической системой подкачки шин.

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