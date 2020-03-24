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24 марта • обновлено в 18:37
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Украинка рассказала о лечении коронавируса в Александровской больнице Киева

7.2т
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Украинка Елизавета Романчук, у которой заподозрили коронавирус COVID-19, детально рассказала о времени, которое провела в Александровской больнице в Киеве.

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Свою историю она опубликовала на своей странице в Facebook. Девушка рассказала, что в больнице оказалась 19 марта, когда у нее резко поднялась температура, началась головная боль и ей стало сложно дышать.

Прибывшие медики по вызову сделали ей тест на грипп, но он оказался отрицательным. Уже оказавшись в больнице, девушку ужаснуло то, что врач не подходил к ней два дня.

"Бегите отсюда!" Украинка рассказала правду о "лечении" коронавируса в Киеве

"Около 18:20 попадаем в приемную, где сидит 3 человека. Мне записывают диагноз грипп, несмотря на то, что медбрат сказал о сделанном тест на грипп. Минимум вопросов, минимальный обзор (легкие, горло). Бригада меня отпускает и желает выздоровления", – пишет она.

По словам девушки, после этого ее отправили в палату. Интересно, что ее положили не в изолированную палату, а с другой пациенткой.

"Соседка" лежит, сопит, всхлипывает носом и кашляет как собака. Я выхожу из палаты в поисках медсестры. Спрашиваю ее: это шутка – поселить меня в двушку, а она отвечает: "Да мы селим с одинаковыми симптомами". Спрашиваю, есть ли платная палата, оказывается есть. Санитарка ведет в платную палату возмущаясь, что как это я иду туда не в сменной обуви", – добавила Романчук

Врач пришел к девушке около 12 часов дня 20 марта, после этого она вернулся спустя час и послушал легкие пациентки.

"Потом пришли взять пробы на Сovid-19. Дважды (учитывая, что между двумя пробами прошло где-то 1.5-2 часа). Подозреваю, что первая проба просто была неправильно взята/обработана. В 17:30 пришла адекватная завотделением, посмотрела ренгтен. В конце кратковременного визита сказала: "Анализы, которые делает наша больница на covid-19 будут вечером. Ну вы же понимаете, никто их ждать не будет. Возможно, я зайду к вам, если еще буду на работе". Не зашла, но передала через медсестру, что результат ни отрицательный, ни положительный", – пишет она.

В следующие два дня врач к девушке не приходил. При этом медсестры просили пациентку не вызывать их без надобности, так как у них был приказ "лишний раз ни к кому не ходить". Также девушка успела пообщаться с санитаркой, которая советовала ей "бежать из больницы".

"Как себя чувствуете? С подозрением на коронавирус лежите? Если самочувствие нормальное, то бегите отсюда быстрее", – сказала ей санитарка.

23 марта к девушке все же пришла врач, которая осмотрела ее за 3 минуты и не стала интересоваться состоянием здоровья. Также она сообщила, что тест на коронавирус был отрицательным.

"Мораль басни такова: если вы не умираете, если есть знакомые/друзья врачи и вы понимаете, что справитесь дома – сидите дома", – отметила она.

"Я была готова платить в карман, если бы чувствовала себя плохо, потому что понимала, что свою беспринципность можно засунуть в одно место, когда нужна помощь, а врач не приходит 2 дня", – добавила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажир судна Diamond Princess, который ушел на карантин в Японии из-за вспышки коронавируса, рассказала, как смогла побороть болезнь.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Смеёмся всей порванной сетью.
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