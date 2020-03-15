"Лично я смирился": украинец рассказал, как застрял в Польше из-за бездействия властей

Украинец, проживающий в Польше, которая усилила контроль на границе с Украиной из-за коронавируса, пожаловался на то, что страна не помогает ему вернуться на родину.

Об этом OBOZREVATEL рассказал украинец из Кракова Иван Знайко. По его словам, он не смог выехать из страны до того, как авиасообщение закрыли. Вместе с тем, он обращался в консульство Украины, а также пытался добиться помощи от приложения Министерства иностранных дел "ДРУГ", однако, так ее и не получил.

"И ты пытаешься регистрироваться в этом "ДРУГе" – система, которая абсолютно сырая. Либо пишешь в консульство, где тебе отвечают "взагали по загалям" на конкретные вопросы. Короче, лично я уже смирился, что до конца этой драмы всей буду в Польше, хотя конечно предпочитал бы провести это время дома в Николаеве", – рассказал Знайко.

Вместе с тем, он пояснил, что в Польше за 2 дня создали 2 сайта, в которых поляки с разных стран уже могут резервировать для себя полёты домой. Это делается с польской компанией PL LOT, которая отправит свои самолёты куда надо.

"Всех по приезду отправят в специальные госпитали на 14-дневный карантин, которые уже выделили в каждом городе. В каждом госпитале до 1000 мест. Первые полёты уже будут на следующей неделе", – отметил украинец.

Также он рассказал, что в Польше отменили все марши, демонстрации, марафоны, конференции – улицы пустеют, люди пытаются сидеть дома.

"А у нас... без комментариев, короче. Хотя бы мойте руки, перед тем как на митинги выходить", – отметил он.

Переписка украинца с консульством

Переписка украинца с консульством

Переписка украинца с консульством

Переписка украинца с консульством

Отметим, на время карантина из-за коронавируса Польша перекрыла пограничное движение на польско-украинской государственной границе с 00:00 15 марта 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша с 10 марта ввела новые санитарные нормы пересечения границы с Украиной. Теперь каждый, кто заезжает в страну на поезде, автобусе, личном авто обязан заполнить специальную анкету и пройти медосмотр.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!