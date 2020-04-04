"Быдло обыкновенное": украинец устроил скандал в супермаркете из-за сдачи мелочью. Видео

В Полтаве произошел унизительный инцидент между посетителем супермаркета "ЕКО-маркет" и кассиршей, давшей ему сдачу мелкими монетами.

Видео конфликта опубликовал Telegram-канал "Х.Полтава" (чтобы посмотреть запись, доскролльте новость до конца).

Скрин видео

На возмущения мужчины касирша ответила, что монеты – это также национальная валюта. Покупатель швырнул мелочь ей в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.

После этого он пошел на выход. Охранники не слишком уверенно заявили, что вызовут полицию, но мужчина только обматерил их.

Украинцы в соцсетях высказали возмущение инцидентом. "Быдло обыкновенное...", "Так много в мире муд*ков", "И никто не заступился", – пишут пользователи.

Скрин с Facebook

Скрин с Facebook

Скрин с Facebook

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожье на знаменитого в городе уличного музыканта напал охранник ТРЦ, возле которого тот играл. Мужчина агрессивно размахивал руками и пытался прогнать парня.

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