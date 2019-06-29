"Показал силу народа": Порошенко почтил память Героя Украины Василия Слепака

На Лычаковском кладбище Львова 29 июня почтили память погибшего воина, оперного певца Василия Слепака.

Герой Украины погиб ровно три года назад, напомнил на своей странице в Фейсбуке пятый президент Украины Петр Порошенко, который также принял участие в памятных мероприятиях.

На Лычаковском кладбище во Львове помянули Василия Слепака Facebook Петра Порошенко

"Ровно три года назад погиб Василий Слепак. Сегодня мы с Мариной и родителями Василия - Надеждой Васильевной и Ярославом Владимировичем - на Лычаковском кладбище у могилы их сына. Мы поминаем не просто Героя Украины, символ нации, мы поминаем украинца, который продемонстрировал, как силен украинский народ", - отметил Порошенко.

По словам лидера партии "Европейская солидарность" украинцы не имеют права предать Украину, за которую Слепак отдал жизнь.

На Лычаковском кладбище во Львове помянули Василия Слепака Facebook Петра Порошенко

"Стоя над могилой Василия, мы обещаем, что сделаем все, чтобы Украина была независимой, европейской державой. Такой, о которой мечтал Василий, за будущее которой отдал жизнь. Низкий поклон родителям Василия Слепака, за то, что воспитали великого сына своего народа, на примере которого будут воспитываться поколения украинцев. Молимся об упокоении его души. Царствие Небесное и светлая память", - подчеркнул Порошенко.

На Лычаковском кладбище во Львове помянули Василия Слепака Facebook Петра Порошенко

Напомним, Василий Слепак перед началом войны в Донбассе работал солистом Парижской национальной оперы. Он был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции Достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины. С 2015 года воевал на Донбассе. Воин был убит вражеским снайпером утром 29 июня 2016 года неподалеку от Луганского Бахмутского района Донецкой области.

Depo.ua

20 февраля 2017 тогдашний президент Петр Порошенко присвоил Василию Слепаку звание Герой Украины – посмертно.

12 декабря 2018 стало известно о том, что украинским военным удалось ликвидировать убийцу Слепака – террориста "ДНР" Дениса Ефременко ( "Морячок"). Впоследствии террористы попытались опровергнуть эту информацию.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!