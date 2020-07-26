Украине грозят два опасных вируса, врач призвал прививаться.

Украине грозит эпидемия кори и дифтерии, которая может быть опасна не только для детей, но и для взрослого населения.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "При малом охвате вакцинации вирус достаточно активно циркулирует. При этом начинают страдать взрослые, которые выпали из вакцинации", – предупредил он.

Медик пояснил, что вирус кори имеет "стопроцентную заражаемость", и только наличие иммунитета у 90-95% населения может предотвратить эпидемию.

Он подчеркнул, что от кори должны прививаться не только дети, но и взрослые, которые в детском возрасте "ускользнули" от прививки. "Чем старше, тем тяжелее протекает болезнь. Корь, как и любой вирус, чревата еще и тем, что вызывает вирусную пневмонию", – предупредил он.

Медик добавил: если взрослый не помнит, делали ли ему в детстве прививку от кори, ее необходимо сделать в самое ближайшее время.

Бережнов добавил, что из-за недостаточного объема вакцинации Украине может грозить и эпидемия дифтерии – заболевания, которое в тяжелых случаях может приводить к смерти. Он порекомендовал прививать не только детей, но и взрослых. По его словам, взрослым необходимо вакцинироваться от дифтерии раз в 10 лет.

Полную версию интервью с Сергеем Бережновым читайте на OBOZREVATEL в субботу, 25 июля.

Как писал OBOZREVATEL, Центр общественного здоровья Украины заявил, что в недалеком будущем страна может столкнуться со вспышкой кори. Причина – недостаточный объем вакцинации.