Главная Новости
6 марта • обновлено в 15:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украине грозит засуха: появился жаркий прогноз погоды на весну-2020

1.4т
Читать материал на украинском

Жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привеcти к последующей серьезной засухе.

Такой прогноз дали синоптики AccuWeather. Отмечается, что больше всего пострадает Восточная Европа. "Тепло будет поступать в течение всего сезона из Польши в страны Балтии, Беларусь и Украину", – говорится в прогнозе.

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

Отмечается, что в Украине в мае на протяжении нескольких дней температура будет держаться на уровне +27 и выше.

Такая же ситуация будет в Литве, Латвии и Эстонии.

"После мягкой и более сухой, чем обычно, зимы эти районы будут подвергаться повышенному риску засухи в течение сезона", – прогнозируют синоптики.

Украине грозит засуха: появился прогноз погоды на весну-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что средняя месячная температура в марте-2020 ожидается на уровне от +1 до +7 градусов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
1
Смешно
1
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги