Украине грозит засуха: появился жаркий прогноз погоды на весну-2020

Жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привеcти к последующей серьезной засухе.

Такой прогноз дали синоптики AccuWeather. Отмечается, что больше всего пострадает Восточная Европа. "Тепло будет поступать в течение всего сезона из Польши в страны Балтии, Беларусь и Украину", – говорится в прогнозе.

Погода в Украине Иллюстрация

Отмечается, что в Украине в мае на протяжении нескольких дней температура будет держаться на уровне +27 и выше.

Такая же ситуация будет в Литве, Латвии и Эстонии.

"После мягкой и более сухой, чем обычно, зимы эти районы будут подвергаться повышенному риску засухи в течение сезона", – прогнозируют синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что средняя месячная температура в марте-2020 ожидается на уровне от +1 до +7 градусов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram