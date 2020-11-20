До 60 тысяч больных в сутки: врач предупредил о третьей волне коронавируса в Украине

В целом Украина, несмотря на ухудшение динамики заболеваемости коронавирусом, только входит во вторую и самую мощную волну эпидемии, однако страну ждет еще "третья серия".

На фоне ухудшения эпидситуации также растет количество инфицированных среди молодых людей, а сложности при лечении теперь могут возникать также у группы 35+.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецький.

– Министр Степанов говорит, что молодежь чаще стала болеть СOVID-19 с осложнениями. На сколько это распространено?

– Вирус не мутирует, он такой же, как был раньше. Начало инфицироваться огромное количество людей по сравнению с тем, как было раньше. Из-за этого увеличилось количество больных и среди молодых. Риск тяжелого течения – это группа 35+. Нет такого, что половина больных старше, а остальные моложе. Если днем у нас 1600 госпитализаций, конечно, молодых будет больше, чем когда госпитализировали 200-300.

В начале пандемии количество пациентов была примерно тысячу на Украину. Небольшая часть попадала в стационары, среди них были и молодые люди. Выросло общее количество пациентов – выросло и число молодых.

– Замечаю, что начали болеть даже те, у кого и ОРВИ редко было.

– Я тоже искал закономерность и вижу, что все-таки это связано с метаболическим синдромом, то есть нарушением обмена веществ. А это – сложный синдром, который включает в себя много подпунктов. В частности, это скачки сахара, избыток веса и соответственно нарушения обмена холестерина. Часть пациентов являются сильными аллергиками, имеют аллергический ринит, атопический дерматит, есть астматиками.

Иногда люди условно считают себя здоровыми. Просто не обследуются. Нормальное обследование – это не два-три показателя, иногда оно может стоить даже с десяток тысяч гривен.

– А какие вообще у вас прогнозы? Немало врачей говорят, что Украина только в начале эпидемии.

– Сейчас мы только разгоняемся, хотя считается, это как вторая волна. Пик должен наступить где-то в январе-феврале – тогда будет наибольшая нагрузка на тех, кто заболел и попал в стационар. Далее будем идти вниз. Но если эта эпидемия будет развиваться по типу испанского гриппа, через некоторое время нас ждет третья волна, но она уже будет легкая.

Трудно сказать, сколько больных будут выявлять в пик. Сложный прогноз. Даже нынешнюю статистку в 12 тыс. можно умножать на 5.

– Даже не на три?

– На пять. Не каждый третий попадает в стационар. Даже не каждый десятый. Думаю, где-то 32 тыс. больных в сутки у нас есть.

– С такими успехами к лету у нас должен выработаться коллективный иммунитет.

– Часть коллективного иммунитета, потому что он наступает тогда, когда переболеет 60-70 процентов. После второй волны будет пауза, а потом – еще третья волна, скорее всего. Она будет меньше, как я говорил, но тогда переболеет еще около 20% населения.

– Вакцинация от коронавируса поможет с иммунитетом?

– Это оптимистично звучит по телеканалам, но не совсем оптимистично на практике. Вакцину надо будет привезти, неизвестно, сколько доз нам дадут, и ее должны уколоть минимум дважды – первый раз и через 28 дней второй. Потом еще 14 дней ждать выработку антител. То есть формирование иммунитета займет в среднем полтора месяца.

Второй-третий раз болеть очень-очень мало людей, особенно среднестатистических. За 8 месяцев эпидемии я не наблюдал массовости – 2-3 случая. Иногда люди спекулируют на этом, не имея ни ПРЛ-теста, ни снимка легких или утверждая, что переболели еще зимой 2019-го.

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