Десятки тысяч украинцев оказались в сложной ситуации за границей из-за запрета авиасообщения в Украине с другими странами с 17 марта по 3 апреля. По состоянию на 19 марта о помощи в возвращении на родину попросили почти 40 тысяч человек.
МИД Украины и Мининфраструктуры совместно с украинскими авиационными компаниями делают все возможное, чтобы помочь своим гражданам вернуться домой, и организовали ряд эвакуационных рейсов, как авиа, так и ж/д сообщением.
Когда и откуда будут эвакуировать украинцев – читайте в OBOZREVATEL.
Организация специальных авиарейсов
Согласно сообщению главы Мининфраструктуры Украины Владислава Криклия, уже более 30 тысяч украинцев вернулись на территорию страны, еще 90% граждан собираются эвакуировать до конца недели.
Владислав Криклий
"Главком"
По данным МИД Украины, на сегодня 38 тысяч украинцев, которые находятся за границей, попросили помощи в возвращении домой.
Ежедневно оба ведомства совместно с украинскими авиационными компаниями договариваются об организации эвакуационных рейсов с разных точек планеты. Перевозить предлагают бесплатно либо же по льготным ценам на билеты.
Украина уже сформировала точки-хабы, из которых украинские граждане гарантированно смогут добраться обратно, этот список ежедневно обновляется на сайтах МИД и Мининфраструктуры. Только на 19 марта организовано 44 таких рейса из Европы, Египта, ОАЭ, Великобритании.
Украинская авиакомпания SkyUp
"Интерфакс-Украина"
На 20 марта известно о следующих специальных авиарейсах:
Международные украинские авиалинии (МАУ)
20.03
Лондон – Киев
Дубай – Киев
21.03
Лондон – Киев (о старте продажи билетов обещают уведомить позже)
SkyUp Airlines
20.03
Ларнака – Киев
Цюрих – Киев
21.03
Париж (Бове) – Киев
Аликанте – Киев
Берлин – Киев
Стокгольм – Киев
Вена – Киев
Варшава – Киев
22.03
Прага – Киев
Тбилиси – Киев
Лиссабон – Киев
Мюнхен – Киев
Таллинн – Киев
23.03
Неаполь – Киев
Париж (Бове) – Киев
Франкфурт – Киев
Лондон – Киев
24.03 и 25.03
Прага – Киев
Windrose (Роза ветров)
20.03
Шарм-ель-Шейх – Одесса (два рейса)
Шарм-ель-Шейх – Киев (три рейса)
Хургада – Киев
Хургада – Львов
21.03
Шарм-ель-Шейх – Киев (два рейса)
Хургада – Киев
Хургада – Львов
Расписание рейсов и цены на билеты доступны на сайтах авиакомпаний. Количество рейсов и страны будут обновляться по мере поступления запросов от украинских граждан, которые нуждаются в эвакуации.
Министерство инфраструктуры рассчитывает, что из резервного фонда государственного бюджета будет выделено 4,16 миллиона долларов для эвакуации 35,5 тысяч украинцев 175-ми нерегулярными авиарейсами.
Эвакуация ж/д сообщением
На днях Украина договорилась с Польшей об организации спецпоездов из польского города Пшемысль в Киев на пятницу, 20 марта.
Интерсити
"Экономическая правда"
Всего на этот день запланировано пять рейсов:
№717/718 Пшемысль – Киев, отправление в 02:30;
№707/708 Пшемысль – Киев, отправление в 05:30;
№709/710 Пшемысль – Киев, отправление в 10:18;
№716/715 Пшемысль – Киев, отправление в 13:10;
№706/705 Пшемысль – Киев, отправление в 15:45.
Возвращение украинцев на личных авто
В МИД напоминают, что граждане Украины могут вернуться на родину через действующие пункты пропуска на границе на собственном транспортном средстве. Однако предупреждают, что многие страны вводят специальные режимы пересечения границ и ограничивают передвижения внутри своих регионов.
Стоит напомнить, что в связи с карантином, который введен в Украине, власть закрыла большинство пунктов пропуска через госграницу – из 219 КПП будут работать всего 112.
На сайте украинской таможни опубликована оперативная карта работы пунктов пропуска на время карантина.
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