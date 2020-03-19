Десятки тысяч украинцев оказались в сложной ситуации за границей из-за запрета авиасообщения в Украине с другими странами с 17 марта по 3 апреля. По состоянию на 19 марта о помощи в возвращении на родину попросили почти 40 тысяч человек.

МИД Украины и Мининфраструктуры совместно с украинскими авиационными компаниями делают все возможное, чтобы помочь своим гражданам вернуться домой, и организовали ряд эвакуационных рейсов, как авиа, так и ж/д сообщением.

Когда и откуда будут эвакуировать украинцев – читайте в OBOZREVATEL.

Организация специальных авиарейсов

Согласно сообщению главы Мининфраструктуры Украины Владислава Криклия, уже более 30 тысяч украинцев вернулись на территорию страны, еще 90% граждан собираются эвакуировать до конца недели.

Владислав Криклий "Главком"

По данным МИД Украины, на сегодня 38 тысяч украинцев, которые находятся за границей, попросили помощи в возвращении домой.

Ежедневно оба ведомства совместно с украинскими авиационными компаниями договариваются об организации эвакуационных рейсов с разных точек планеты. Перевозить предлагают бесплатно либо же по льготным ценам на билеты.

Украина уже сформировала точки-хабы, из которых украинские граждане гарантированно смогут добраться обратно, этот список ежедневно обновляется на сайтах МИД и Мининфраструктуры. Только на 19 марта организовано 44 таких рейса из Европы, Египта, ОАЭ, Великобритании.

Украинская авиакомпания SkyUp "Интерфакс-Украина"

На 20 марта известно о следующих специальных авиарейсах:

Международные украинские авиалинии (МАУ)

20.03

Лондон – Киев

Дубай – Киев

21.03

Лондон – Киев (о старте продажи билетов обещают уведомить позже)

SkyUp Airlines

20.03

Ларнака – Киев

Цюрих – Киев

21.03

Париж (Бове) – Киев

Аликанте – Киев

Берлин – Киев

Стокгольм – Киев

Вена – Киев

Варшава – Киев

22.03

Прага – Киев

Тбилиси – Киев

Лиссабон – Киев

Мюнхен – Киев

Таллинн – Киев

23.03

Неаполь – Киев

Париж (Бове) – Киев

Франкфурт – Киев

Лондон – Киев

24.03 и 25.03

Прага – Киев

Windrose (Роза ветров)

20.03

Шарм-ель-Шейх – Одесса (два рейса)

Шарм-ель-Шейх – Киев (три рейса)

Хургада – Киев

Хургада – Львов

21.03

Шарм-ель-Шейх – Киев (два рейса)

Хургада – Киев

Хургада – Львов

Расписание рейсов и цены на билеты доступны на сайтах авиакомпаний. Количество рейсов и страны будут обновляться по мере поступления запросов от украинских граждан, которые нуждаются в эвакуации.

Министерство инфраструктуры рассчитывает, что из резервного фонда государственного бюджета будет выделено 4,16 миллиона долларов для эвакуации 35,5 тысяч украинцев 175-ми нерегулярными авиарейсами.

Эвакуация ж/д сообщением

На днях Украина договорилась с Польшей об организации спецпоездов из польского города Пшемысль в Киев на пятницу, 20 марта.

Интерсити "Экономическая правда"

Всего на этот день запланировано пять рейсов:

№717/718 Пшемысль – Киев, отправление в 02:30;

№707/708 Пшемысль – Киев, отправление в 05:30;

№709/710 Пшемысль – Киев, отправление в 10:18;

№716/715 Пшемысль – Киев, отправление в 13:10;

№706/705 Пшемысль – Киев, отправление в 15:45.

Возвращение украинцев на личных авто

В МИД напоминают, что граждане Украины могут вернуться на родину через действующие пункты пропуска на границе на собственном транспортном средстве. Однако предупреждают, что многие страны вводят специальные режимы пересечения границ и ограничивают передвижения внутри своих регионов.

Стоит напомнить, что в связи с карантином, который введен в Украине, власть закрыла большинство пунктов пропуска через госграницу – из 219 КПП будут работать всего 112.

На сайте украинской таможни опубликована оперативная карта работы пунктов пропуска на время карантина.

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