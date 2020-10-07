В Украине прошел второй день похорон погибших курсантов с Ан-26

В среду, 7 октября, почти по всей Украине прошли похороны курсантов, погибших во время катастрофы Ан-26 в Чугуеве.

Трагедия унесла жизни парней из 11 областей Украины, самым молодым из защитников было только по 19 лет. OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию второго скорбного дня, ведь некоторых курсантов и членов экипажа рокового самолета похоронили 6 октября.

09:00 – В Николаеве возле памятника Героям десанта Константина Ольшанского прошла церемония прощания с Андреем Померанцевым и Владимиром Олабиным. Проститься с погибшими пришли военнослужащие, родные и друзья с букетами цветов.

11:48 – В селе Торчиновичи Старосамборского района Львовской области – траур по курсанту Ростиславу Булию. Односельчанам юноши объявили, что похоронная процессия двинется от его дома в 14:00.

Накануне, 6 октября, в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого тело Героя встречали военные.

12:08 – В Винницкой области – также два похорона: Максима Хомьячука из села Новоживотов Оратовского района и Романа Корчовского из Крыжополя. Днем ранее, 6 октября, с юношами также попрощались на военном аэродроме в Гавришовке под Винницей.

12:20 – 11:00 сотни жителей военного городка Озерное пришли в церковь села Скоморохи, чтобы попрощаться с курсантом Дмитрием Студинским. Он нашел вечный покой на местном кладбище.

12:23 – Последнюю дань памяти отдали еще одному жителю Житомирщины – Богдану Матвийчуку из Новоград-Волынского. В 11:30 в местный Дом офицеров пришли все, кто хотел с ним попрощаться.

12:35 – Еще двое погибших курсантов потерял Мелитополь Запорожской области: Евгения Скоробогатько и Александра Скочкова. Мать Скочкова рассказала, что он будет похоронен рядом с отцом – штурманом Ил-76, который террористы сбили над Луганском в 2024 году.

Проститься с ребятами пришли родные, друзья, одноклассники, учителя и обычные жители Мелитополя.

12:43 – В Купянске Харьковской области похоронили курсанта Руслана Шеремета.

13:16 – В Староконстантинове Хмельницкой области прощание с Героем Константином Зыбюком устроили в 09:00 в Доме офицеров. В 12:00 процессия переместилась на городское кладбище – на Аллею героев АТО.

14:20 – В Шостке Сумской области провели в вечность курсанта Александра Бойко. Церемония прощания состоялась в центре культуры и досуга, затем траурное шествие двинулось на кладбище.

14:26 – Не обошло горе и Херсон. Там в 12:00 в ритуальном доме простились с Александром Клевцем.

14:31 – На Черниговщине 7 октября простились сразу с тремя Героями. В Городне похоронили бортового механика Олега Козаченко, в Журавке Варвинского района – курсанта Николая Микитченко и Городище Менского района – курсанта Дмитрия Донца. Перед погребением с парнем простились в Чернигове, возле здания Военно-музыкального центра Сухопутных войск ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL: