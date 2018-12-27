Украина в снежном плену: что творится на дорогах страны

В Украине в четверг, 27 декабря, ожидается ухудшение погодных условий — будет идти снег с дождем, а порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

При этом температура воздуха в западных регионах достигнет +5 градусов. На дорогах Украины обещают гололедицу. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"Такие погодные условия могут привести частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства", — добавили спасатели.

В то же время сообщается, что по состоянию на 7:00 27 декабря движение автомобильного транспорта на автодорогах области обеспечено.

"Проблемные участки дорог на автодорогах М-03 "Киев — Харьков" и Н-08 "Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь" расчищены. Тяжелая инженерная техника ГосЧС Украины и снегоуборочная техника облавтодора продолжают дежурство и работу на местах возможного осложнения движения", — отметили в ведомстве.

Для оперативного обеспечения проезда дорожными организациями задействовано в работе 1024 единиц техники и 1275 сотрудников. Ограничения в движении транспорта на главных трассах Украины были сняты, за исключением Полтавской области.

"Решение областного штаба ТЭБ ЧС о запрете въезда в Полтавскую область всех видов транзитного транспорта остается в силе", — уточнили в "Укравтодоре".

Непогода в Украине ГосЧС

Непогода в Украине ГосЧС

Непогода в Украине ГосЧС

Непогода в Украине ГосЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в среду, 26 декабря, бушевала непогода — из-за сильной метели дороги были парализованы и множество машин застряли в снежный заносах. Также был обесточен ряд населенных пунктов.