Паспорт - это всего лишь кусок картона, отпечатанный на полиграфическом комбинате. Он никого ни с кем не объединяет. С украинским паспортом можно жить в любой стране, которая готова тебя принять. Как, впрочем, и с любым другим.

До 1991 года у меня был паспорт гражданина СССР. С кем он меня объединял - так это теми людьми, которые хотели поскорее избавиться от этого паспорта. И ещё с теми, кто мечтал скорее избавиться от СССР.

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Паспорт не объединяет. И Шевченко с Лесей не объединяют. Тому, кому плевать на украинский язык, плевать и на Шевченко с Лесей. А Лобановский с Усиком объединяют, факт. Но только на один вечер, как щедрое застолье. А утром приходит похмелье и ты можешь ненавидеть собутыльников.

Объединяет только сама страна. Только Украина. Только понимание того, что именно здесь и только здесь ты можешь быть украинцем. Говорить на своём языке. Гордиться своей историей. Жить на своей земле. Воспитывать своих детей в любви к своей стране - потому что без этой любви не будет уважения к другим странам и народам, а будет безразличие и непонимание. Непонимание того, что поляк испытывает к Польше, француз - к Франции, еврей - к Израилю. Нет, это не национализм. Это - любовь.

Именно поэтому Украина - просто убежище для украинцев. Не больше. Но и не меньше. Ничем другим она быть не может - и не будет. И люди, которые не способны это понять, вряд ли способны такой страной - да и любой другой страной - руководить.

С Новым годом!

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