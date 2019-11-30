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30 ноября • обновлено в 11:27
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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Украина так бедствует, что снесли все полки в магазинах

13.7т

"Чёрная пятница" по-украински, это +300% до и -80% на скидку. Страна так бедствует, что снесли все полки в магазинах. Заехала вечером купить маме парфюм, смеюсь, остались только маленькие миллиграммы, "бутылки" в несколько тысяч скупили ещё до обеда. Ценник на свитер был 2 тыс месяц назад, сегодня со скидкой -50, уже 2,500 грн. В торговых центрах Армагеддон. Такое чувство, что завтра конец света и шмоток больше не будет.

Новости
Черная пятница в Украине: как вернуть товары, купленные со скидкой

Бензин настолько дорогой, что пробки в несколько километров, людей тысячи, все с перевёрнутыми глазами носятся по бутикам, в интернет-магазинах сбои из-за количества заказов, страна погрузилась в массовый шопинг.

А по ТВ снова рассказывают, как страна бедствует. В обменниках говорят, что иностранцы сдают по 50-100 дол, а украинцы тысячи приносят на обмен. Вот так каждый год! Зубожиння!

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина Киев
Тег
Черная пятница
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Запад ДОЛЖЕН знать, что уже сейчас он ОБЯЗАН выделять не менее 4 млрд.$ ЕЖЕМЕСЯЧНО Украине для проведения всесторонних экономических и политических реформ, а также оказать БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ военную помощь на сумму не менее 5 млрд.$.И это только на 2019 год. Общая сумма финансовой помощи должна составить не менее 50 млрд.$ в год.В противном случае о евроатлантическом курсе Украины он может только мечтать.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Приглядел смартфон за 8000. Думаю: подожду ка полтора месяца и куплю со скидкой. Увидел 9500 со скидкой в 20%. Нормально, что уж...
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Черная пятница для лохов. Скидки от нуля до +50%
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