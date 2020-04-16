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16 апреля • обновлено в 12:40
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Врач сообщила хорошие новости об эпидемии коронавируса в Украине

9.4т
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Постепенный рост количества инфицированных коронавирусом в Украине из-за введенного карантина пока свидетельствует о том, что нам удается избежать коллапса медицинской системы.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский эпидемиолог Лариса Мухарская. По ее словам, выдыхать еще рано, но отсутствие всплесковой активности инфицированных говорит о том, что Украине удается растянуть эпидемию во времени.

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"Введенный месяц назад карантин помог растянуть эпидемию коронавируса во времени и не допустить всплесковой заболеваемости. Выдыхать рано, идет постепенный рост больных, но люди получают медицинскую помощь своевременно и в полном объеме. Коллапса системы охраны здоровья нет. Если бы одновременно заболело много людей – это было бы значительно проблематичнее", – отметила эпидемиолог.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Украинская правда

По ее словам, пока сложно прогнозировать пик эпидемии из-за обилия приезжих в Украину людей. Сначала они контактировали с членами своей семьи, а дальше уже потенциально инфицированные среди них, контактировали с другими за пределами своих домов.

"В результате имеем распространенные контакты – первичный и вторичный. Впереди праздники, а люди не очень соблюдают меры по самоизоляции. Трудно сказать, когда ситуация стабилизируется. Вместе с тем каждый день регистрируется не всплесковая заболеваемость, а постепенная. И это уже хорошо", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лариса Мухарская выразила надежду, что пик эпидемии коронавируса во многих странах пройден. Об этом свидетельствует уменьшение количества инфицированных в Испании, Германии, Австрии, Польше.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
вирус медицина
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
""В результаті маємо поширені контакти – первинний і вторинний. Попереду свята, а громадяни не дуже дотримуються заходів самоізоляції." // Хто фанатично любить Всевишнього, того він забере до себе в першу чергу!!!
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Maksimenok Elena
Maksimenok Elena
Мухарскую зовут Людмила
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Общество

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