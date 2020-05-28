Главная Новости
28 мая • обновлено в 18:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод

3.4т
Читать материал на украинском

Украина уже преодолела пик заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такой вывод рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, озвучил на пресс-конференции вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом

По его словам, пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая. В этот период фиксировали около 500 новых случаев COVID-19 ежедневно.

"Мы можем видеть, что как раз пик сейчас уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно", – отметил вице-президент НАНУ.

Он добавил, что фаза плато, которая продолжалась в первые две недели мая, также пройдена. С 10 мая началось затухание эпидемии по более оптимистичному сценарию.

По прогнозам НАНУ, если бы карантин в стране был введен всего на одну неделю позже, заболеваемость была бы выше в 3-4 раза.

Загородний подчеркнул, что до 25 июня количество инфицированных в Украине может превысить 29 тыс., а количество летальных случаев приблизится к 1 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 мая в Украине зафиксировано 22 382 случая коронавируса (COVID-19), из них 669 случаев летальные.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев коронавируса.

  • Ученые нашли новый способ предусматривать распространение коронавируса.

  • Ляшко назвал дату, когда в Украине ожидается нулевая статистика по COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги