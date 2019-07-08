Украина превращается в помойку: назван способ этого избежать

Ежедневно каждый украинец выбрасывает примерно килограмм мусора. В масштабах страны – это 10 миллионов тонн каждый год.

И все эти отходы отправляются в окружающую среду – на свалки и мусорные полигоны, которых в Украине уже около 40 тысяч, рассказала в эфире ObozTV основатель проекта "Украина без мусора" Евгения Аратовская.

Чтобы остановить превращение Украины в один большой мусорный полигон, Аратовская призвала всех, кого волнует качество жизни в нашей стране, начать с сокращения собственных отходов.

Первый шаг – отказаться от одноразовых пакетов и, по возможности, сократить использование пластика.

Арановская рассказала о минимальном наборе вещей Zero Waste (экологическая концепция "Ноль отходов"), которые успешно заменят одноразовую посуду и полиэтиленовые пакеты:

многоразовая бутылка для воды;

термочашка для кофе или чая;

авоська для походов в магазин;

мешочки "некульки", в которых удобно взвешивать фрукты или овощи в супермаркетах;

тканевые мешочки для сыпучих продуктов;

ланч-боксы.

Специалист подчеркнула, что вреден не только полиэтилен.

"Т.н. оксо-биоразлагаемые пакеты тоже вредные – они просто раскладываются на куски, на микропластик. Бумажные пакеты тоже не решают проблемы. Потому что это макулатура или древесина, и это истощает природные ресурсы. Лучше вообще не использовать одноразовое. Лучшая стратегия – выбирать многоразовые варианты", – посоветовала она.

Второй шаг, по словам Арановской, – перестать выбрасывать отходы в баки на улице и сортировать мусор дома.

"Несите домой, сортируйте, ищите возможности, как это отдать на переработку или уменьшить использование пластика, который непригоден к переработке", – отметила она.

Активистка признала, что пока в Украине не созданы надлежащие условия для сортировки мусора и приема вторсырья. Но чем больше людей начнут этим заниматься по собственному желанию, тем быстрее властям придется провести "мусорную" реформу, убеждена она.

"У нас ничего не изменится, если не появится личная ответственность", – пояснила Арановская.

Она предупредила, что к новому образу жизни действительно придется привыкать, но не больше 2 месяцев:

"Два месяца будет некомфортно, честно вас предупреждаю. А потом станет привычкой. И будет уже интерес: а что еще можно сделать? Возможно, я смогу отдавать животным объедки, мясо или рыбу? И так далее".

Одна из многочисленных мусорных свалок в Украине 048.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2019 года, согласно закону "Об отходах", сортировать мусор в Украине обязаны все. Однако на практике никаких условий для сортировки и последующей переработки мусора до сих пор не создано. А свалки (которые, к слову, есть в каждом городе) не только загрязняют природу, но и периодически горят, отравляя всех в округе токсичным дымом.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся