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Деньги из мусорника: киевляне сортируют отходы и зарабатывают на этом

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Жители 5-этажной "хрущевки" на улице Красноткацкой, 27/2, в Киеве самостоятельно обустроили баки для сортировки отходов во дворе своего дома и научились зарабатывать на этом деньги.

Об этом рассказал один из жильцов дома и инициаторов сортировки мусора Александр, передает Тексти.org.ua.

Своими силами жители дома установили во дворе мусорные баки для различных видов мусора: пластика, бумаги, металла.

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Спустя время местные начали перебирать отходы, которые могут пойти на переработку и те, которые отправится на помойку.

Деньги из мусорника: киевляне сортируют отходы и зарабатывают на этом

Первую партию (400 кг) отходов для переработки собирали полгода. Участвовали восемь семей. За этот мусор выручили более 2 тысяч гривен. На эти деньги были куплены прожекторы для двора и покрашены ограждения.

Сейчас, по словам Александра, к сортировке отходов привлечена треть жителей дома и теперь 400 кг на переработку собираются за месяц.

Деньги из мусорника: киевляне сортируют отходы и зарабатывают на этом

Так на Красноткацкой, 27/2, появилась детская площадка и ограда вокруг нее, освещение во дворе. На очереди - озеленение газонов и клумб, рассказал Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинское общество демонстрирует все большую сознательность по обращению с отходами. Очередным свидетельством этого стал масштабный проект по установке в украинских школах компостеров для переработки пищевых отходов.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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T Alena
T Alena
Молодці
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andreyev andrei
andreyev andrei
Це Еуроопа:-) Не всем же в Польшу на мытье толчков ездить.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Молодцы! А ведь скоро вся страна в мусорке будет копаться, ну конечно за исключением депутатов!
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