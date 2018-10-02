Деньги из мусорника: киевляне сортируют отходы и зарабатывают на этом

Жители 5-этажной "хрущевки" на улице Красноткацкой, 27/2, в Киеве самостоятельно обустроили баки для сортировки отходов во дворе своего дома и научились зарабатывать на этом деньги.
Об этом рассказал один из жильцов дома и инициаторов сортировки мусора Александр, передает Тексти.org.ua.
Своими силами жители дома установили во дворе мусорные баки для различных видов мусора: пластика, бумаги, металла.
Спустя время местные начали перебирать отходы, которые могут пойти на переработку и те, которые отправится на помойку.
Первую партию (400 кг) отходов для переработки собирали полгода. Участвовали восемь семей. За этот мусор выручили более 2 тысяч гривен. На эти деньги были куплены прожекторы для двора и покрашены ограждения.
Сейчас, по словам Александра, к сортировке отходов привлечена треть жителей дома и теперь 400 кг на переработку собираются за месяц.
Так на Красноткацкой, 27/2, появилась детская площадка и ограда вокруг нее, освещение во дворе. На очереди - озеленение газонов и клумб, рассказал Александр.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинское общество демонстрирует все большую сознательность по обращению с отходами. Очередным свидетельством этого стал масштабный проект по установке в украинских школах компостеров для переработки пищевых отходов.