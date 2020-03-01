Украина проиграла войну на оккупированном Россией Донбассе, этот регион для нее пока что потерян.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший пленный блогер и журналист Станислав Асеев. По его мнению, чем быстрее в Украине начнут национальный дискурс в этом направлении, тем будет лучше для всей страны (полный текст интервью читайте тут).

"Зеленский настаивает на том, что выборы на Донбассе должны пройти после передачи границы. Но Россия не передаст нам ее, соответственно, мы не сможем провести честные выборы или принять другие политические решения. Иначе это будет потеря контроля со стороны России и ее проигрыш в этой войне. А пока что войну проигрываем мы, потому что не можем вернуть контроль над оккупированной территорией. И чем быстрее мы начнем национальный дискурс в этом направлении, тем будет лучше для всей страны", – заверил Асеев.

Война на Донбассе

При это блогер уточнил, что говоря о проигрыше войны , он имеет ввиду именно войну на Донбассе, а не в Украине в целом.

"Чтобы меня правильно поняли, я говорю, что мы проиграли войну на Донбассе, потому что не можем вернуть эти территории, людей и восстановить власть. Как только нам передадут границу, все изменится в противоположную сторону по отношению к России. Пока этого не произойдет, как следствие, не может быть никаких выборов и политических решений в пользу той стороны", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению сокурсника Владимира Путина Юрия Швеца, российские вооруженные силы не способны начать не то, что полномасштабную Третью мировую войну, они не смогут справиться даже с крупным локальным конфликтом.

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