Украина попрощалась с еще одним соглашением СНГ

Украина вышла из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств-участниц Содружества независимых государств (СНГ).

Киев покинул соглашения из соглашения СНГ, касающегося улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц содружества

Соответствующий указ №851/2019 подписал 18 ноября президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале января 2019 года Кабинет министров принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

30 января Кабмин поддержал решение о выходе Украины из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц СНГ. Инициатива поступила от Минэкономразвития.