Главная Новости
18 ноября • обновлено в 17:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украина попрощалась с еще одним соглашением СНГ

1.6т
Читать материал на украинском

Украина вышла из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств-участниц Содружества независимых государств (СНГ).

Киев покинул соглашения из соглашения СНГ, касающегося улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц содружества

Соответствующий указ №851/2019 подписал 18 ноября президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

Новости
Россия потребовала деньги с Украины из-за СНГ: озвучена сумма

Украина в СНГ

Украина в СНГ

Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Марта Рок Марта Рок
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СНГ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
8
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги