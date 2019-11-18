Украина попрощалась с еще одним соглашением СНГ

Украина вышла из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств-участниц Содружества независимых государств (СНГ).
Киев покинул соглашения из соглашения СНГ, касающегося улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц содружества
Соответствующий указ №851/2019 подписал 18 ноября президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.
Украина в СНГ
Телеканал 24
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале января 2019 года Кабинет министров принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).
30 января Кабмин поддержал решение о выходе Украины из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц СНГ. Инициатива поступила от Минэкономразвития.
В феврале 2019 года Кабинет министров Украины приостановил действие соглашения о создании Консультативной экономической рабочей комиссии при руководящих органах СНГ. Причиной такого решения является то, что соответствующее соглашение потеряло свое практическое значение еще в декабре 2000 года.
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