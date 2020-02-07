Украина планирует запустить туристический теплоход в Беларусь: назван маршрут

Украина намерена запустить туристический водный маршрут из Киева до белорусского Мозыря, который будет пролегать через реки Днепр и Припять.

Это должно произойти уже в конце апреля этого года. Детали сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры.

"Идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев – Мозырь – Киев с использованием судна "Світанок", которое принадлежит ГП "Администрация речных портов". Готовность его к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года", – информируют в ведомстве.

Между Киевом и белорусским Мозырем хотят запустить туристический теплоход

Также в Мининфраструктуры подчеркнули, что проект по восстановлению международного речного пути Е-40 от Украины в Беларусь уже вышел на стадию практической реализации.

"Работы по черпанию и доведению судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие меры должны начать с открытием навигации", – прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, на 2020 год украинская сторона запланировала расширение зоны Речной информационной службы от г. Вышгород до границы с Республикой Беларусь. А к концу 2021 года также предусмотрены меры по обеспечению радиосвязи в диапазоне морской подвижной службы.

Отметим, что белорусский город Мозырь расположен на берегу реки Припять примерно в 120 км от места ее впадения в Днепр.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что государство работает над несколькими масштабными инфраструктурными проектами, среди которых – соединение Черного и Балтийского морей.

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