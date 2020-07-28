Украина передала России ноту протеста из-за "военных парадов" в Крыму

Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста МИД Росии из-за "военных парадов" в аннексированном Крыму.

На сайте МИД сообщили, что проведение "военно-морского парада" в Севастополе 26 июля без согласия с украинской стороной расценивается как очередное нарушение.

"Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля без согласования с украинской стороной так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т.ч. многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что организация "парада" оккупационного флота является сознательным шагом России к эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.

"Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины", – отметили в министерстве.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Ереване посольство Украины облили борщом из-за заявления украинского МИД.