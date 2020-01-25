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25 января • обновлено в 20:35
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Украина официально обвинила Россию в краже истории: в Москве огрызнулись

7.9т
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Россия еще в далеком прошлом продемонстрировала дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, "историю Украины-Руси".

Такое заявление в своей статье для "Зеркала недели"сделал замминистра иностранных дел Василий Боднар. По его словам, история дает нам много примеров того, как Москва разжигала войны и на чужой крови лицемерно строила свою империю.

"Приписывать себе чужие победы и перекладывать на других собственную ответственность за преступления — классическая схема, используемая Кремлем для создания параллельной реальности, где российской элите легче господствовать и самоутверждаться", - написал он.

Кремль в Москве

Кремль в Москве

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Российские пропагандистские онлайн-издания тут же взорвались опровержениями. Украинского чиновника начали обвинять в провокациях. На этих сайтах вышли публикации с оскорбительными заголовками по примеру: "Киев обвинил Москву в воровстве истории несуществующего государства".

Публикация пропагандистского издания

Публикация пропагандистского издания

Скриншот

Публикация пропагандистского издания

Публикация пропагандистского издания

Скриншот

Публикация пропагандистского издания

Публикация пропагандистского издания

Скриншот

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины История
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Mega Death
Mega Death
Зачем xoxлам история? Это временное образование, которое возникло как побочный эффект развала СССР. Раздел этих территорий между прежними хозяевами ,лишь вопрос времени. Украинцы доказали всем, что неспособны к государственности))
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Вношу пропозицію: Україна офіційно оголошує програму повного відновлення своєї історії, звертається до українців у всіх куточках землі допомогти даними з архівів їх роду, звертається до вчених усіх країн допомогти у цій святій справі. На державному рівні створюється рада з найкращих вчених, яка може долучати будь-якого фахівця з будь-якої країни. Гроші? Частково з бюджету, а частково люди допоможуть - тільки добре треба попросити.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
История ваша ,это ссаная тряпка и дырявые шаровары.
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