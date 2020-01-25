Украина официально обвинила Россию в краже истории: в Москве огрызнулись

Россия еще в далеком прошлом продемонстрировала дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, "историю Украины-Руси".
Такое заявление в своей статье для "Зеркала недели"сделал замминистра иностранных дел Василий Боднар. По его словам, история дает нам много примеров того, как Москва разжигала войны и на чужой крови лицемерно строила свою империю.
"Приписывать себе чужие победы и перекладывать на других собственную ответственность за преступления — классическая схема, используемая Кремлем для создания параллельной реальности, где российской элите легче господствовать и самоутверждаться", - написал он.
Кремль в Москве
"Восход"
Российские пропагандистские онлайн-издания тут же взорвались опровержениями. Украинского чиновника начали обвинять в провокациях. На этих сайтах вышли публикации с оскорбительными заголовками по примеру: "Киев обвинил Москву в воровстве истории несуществующего государства".
Публикация пропагандистского издания
Скриншот
Публикация пропагандистского издания
Скриншот
Публикация пропагандистского издания
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Кремль поймали на переписывании истории, когда он исказил данные об аннексированном Крыме;
при этом Польша решила на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения" после скандальных заявлений президента России Владимира Путина.
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