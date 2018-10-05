Украина никогда не относилась к РПЦ: Константинополь привел исторические доказательства

Вселенский патриархат никогда не предоставлял прав Московскому патриархату включить Киевскую митрополию в свою каноническую юрисдикцию.

Об этом говорится в исследовании "Вселенский престол и Украинская церковь", которое опубликовала Киевская православная богословская академия.

"Вселенский Патриархат никогда не предоставлял Киевской митрополии права устанавливать каноническую территорию Московского патриархата. Канонические границы российской церкви были определены, когда эта церковь была возведена до статуса патриархата в 1589 году, и никогда не были изменены никаким патриаршим или синодальным Томосом, Киевская митрополия никогда не принадлежала к этим границам", - говорится в документах.

Исследователи отмечают, что Киевская митрополия существовала с момента ее создания епархией Вселенского престола, а ее митрополиты получали свою хиротонию (рукоположение. – Ред.) от патриарха Константинопольского до 17 века.

"Положения, изложенные в патриаршем и синодальном "Акте" 1686 года подтверждают, что каноническая территория Киевской митрополии не была передана в Московский патриархат. Конечно, это все понимал Московский патриархат, именно поэтому он своевольно нарушил указанные условия и никогда не соблюдал их, потому что стремился самовольно включить Киевскую митрополию в свою каноническую юрисдикцию", - говорится в исследовании.

В документе отмечается, что "в связи с тяжелыми историческими обстоятельствами, Вселенский Патриархат умалчивал о нарушениях и неспособности Московского патриархата соблюдать положения "Акта"1686 года, однако никогда не забывал, но и не игнорировал указанного".

Сообщается, что Вселенский Патриархат "никогда не допускал мысли, чтобы канонические права одной церкви присваивались другой".

"Итак, Вселенский Патриархат имеет право и обязан проявлять должную материнскую заботу об Украинской церкви в каждой ситуации, когда считает это необходимым", - отметили исследователи документов.

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