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23 января • обновлено в 12:18
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Олег Сенцов
Олег Сенцов
Украинский кинорежиссер Все статьи автора

Україна не здалася, Путін нас не переможе!

2.4т
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Наша країна недосконала. У нас багато проблем, ми пострадянська держава, із корупцією на всіх рівнях, старим держуправлінням і бідним народом. Але наш вибір і наше намагання вступити до Європейського Союзу, жити за європейськими принципами і жити на європейському рівні – вже зроблено. Ми зробили його ще шість років тому і з цього шляху вже ніколи не зійдемо. В цьому маємо бути впевнені. Ми вже маємо незалежні і демократичні вибори і остання зміна влади продемонструвала це всьому світові.

Новости
Хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна

6 років ми боремось з нашим ворогом Путіним і російською агресією. Це всім відомо, але за 6 років ми так і не здалися і він нас не переможе ніколи. Якщо ми змогли зробити це, ми зможемо зробити й інше. Ми зробимо наші реформи і станемо тією країною, якою хочемо бути.

Слава Україні!

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Автор
Олег Сенцов Олег Сенцов
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Псина, ты о чём? Дурачок, это правда, что тебя показали в Швейцарии?
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Сенцов говорил перед пустым залом. Обоз. где фото? Это экономический форум, туда приехали серьёзные люди и слушать эту галиматью никому не интересно. Из раза в раз одно и тоже говорят. Мировому сообществу вы надоели.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
І він правий.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Ангеловський Володимир, Да, он правый! Его зовут Сенцов.Фамилия такая.
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