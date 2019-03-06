Украина может создать мощные ракеты: Порошенко сделал громкое заявление

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет право создать для самозащиты мощные ракетные комплексы.

Такое заявление глава украинского государства сделал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду, 6 марта, в Киеве.

"Учитывая, что Будапештский меморандум блокируется Россией, а потому не действует, а членами НАТО мы пока не стали, потому что блокировалось это аж до 2014 года, мы должны серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства. Я подчеркиваю наше право создавать современные эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы", – сказал президент.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Он подчеркнул, что это позволит украинской армии получить новые возможности для поражения противника на значительные дальности. Современные системы вооружения, по словам Порошенко, станут стратегическим фактором сдерживания российского агрессора.

"Испытания завершены. Завершены успешно", – отметил президент.

Порошенко отметил также, что армия Украины подготовлена лучше, чем когда-либо, в том числе и благодаря современному вооружению, которое поступило в ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генеральном Штабе ВСУ заявили, что российская сторона уже завершает формирование ударных соединений на границе с Украиной для возможного вторжения, а также готовит ряд диверсий на передовой и в тылу.

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