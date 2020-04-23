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24 апреля • обновлено в 02:19
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Украина из-за вырубки деревьев превращается в Египет: появились показательные кадры

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Вблизи села Мыльники Нежинского района Черниговской области начала образовываться настоящая пустыня.

Как написал в Facebook пользователь Вадим Слюсарчук, в этой местности уже не первый день ветер разносит за собой тонны песчаной пыли (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Образовалась настоящая пустыня

Образовалась настоящая пустыня

"Методическая работа агрохолдингов по ежегодному засаживанию вредных одинаковых культур, а также осушение болот и каналов под новые поля для выращивания кукурузы и подсолнечника, привели к тому, что земля начала высыхать", – отметил он.

По словам очевидца, все это происходило на фоне постоянной незаконной вырубки деревьев, что в разы ускорило в этих местах силу ветра.

"Зачем вам Египет? Теперь есть Мыльниковская пустыня! Только верблюдов не хватает", – пошутил Слюсарчук.

Украина из-за вырубки деревьев превращается в Египет: появились показательные кадры

Facebook Вадима Слюсарчука

Украина из-за вырубки деревьев превращается в Египет: появились показательные кадры

Facebook Вадима Слюсарчука

Украина из-за вырубки деревьев превращается в Египет: появились показательные кадры

Facebook Вадима Слюсарчука

Украина из-за вырубки деревьев превращается в Египет: появились показательные кадры

Facebook Вадима Слюсарчука

Украина из-за вырубки деревьев превращается в Египет: появились показательные кадры

Facebook Вадима Слюсарчука

Украина из-за вырубки деревьев превращается в Египет: появились показательные кадры

Facebook Вадима Слюсарчука

Украина из-за вырубки деревьев превращается в Египет: появились показательные кадры

Facebook Вадима Слюсарчука

Как сообщал OBOZREVATEL, аналогичная пустыня образовалась вблизи города Семеновка Черниговской области.

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Место
Украина
Теги
Экология погода фотографии
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