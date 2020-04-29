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29 апреля • обновлено в 19:23
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Украина испытала ракетный комплекс "Нептун": появилось зрелищное видео

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В Одесской области прошли испытания противокорабельного ракетного комплекса "Нептун".

Они проводились на полигоне Алибей, сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Способен потопить пятитонный корабль: Украина испытала ракетный комплекс

Отмечается, что одна крылатая ракета комплекса способна потопить корабль с тоннажем до пяти тысяч.

Боевое применение "Нептуна" обеспечивается в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и при полной автономности наведения после пуска, а также в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

В планах иметь на вооружении для крылатых ракет три вида платформ: мобильные береговые комплексы, которые проходят тестирование; ракетные катера и корветы; авиационные комплексы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из учебных полигонов Одесской области состоялся второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Вооружение
Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУ Вооруженные силы Украины
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
"Нептун" - кaцапу в сpaку как гарпун!
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2
1
Wick John
Wick John
Кацaп Кацaпыч, пи.дар ты со своей сраки вытащи гарпун побратима
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2
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Отлично!
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